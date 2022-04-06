【消費券1萬】消費券派發在即商鋪加價20%　網民重溫加價商店名單

▲ 消費券派發在即，市民除了計劃如何使用外，也有不少人憂心會觸發新一輪加價潮。

因應疫情下市民面對經濟壓力，新一期電子消費券於4月7日派發，市民除了計劃如何使用外，也有不少人憂心商店會趁機「坐地起價」，觸發新一輪加價潮。有網民近日就發帖討論，重溫去年8月加價商店名單，亦有網民表示已留意到有商鋪在未派消費券前已加價，無奈表示：「今次仲要維持7個月，又要捱7個月貴米。」

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有網民近日在「連登」討論區以《[好文重溫] 上一次消費券派發後 大幅加價嘅商店名單》為題發帖，開帖與一眾網民討論有哪些商店在去年消費券派發後曾加價，並呼籲「如果想買電器嘅4月7號之前買啦，之後應該全部加$1000」，又建議把消費券運用在交通支出上，又或等消費熱潮退溫再買。

有網民就留言，發現在消費券派發前夕，已有餐廳加價兩元，亦有商鋪已經停折扣兼加價20%。有網民憶述，去年首次領取消費券時，在連鎖超市發現平時售價10多元的納豆已加價至20多元。有人留言稱：「其實依排超市咩都加哂價，啲貨好多都完全無特價。」

貨品加價後是否會回落，也引起網民討論：「加咗價嘅野真係會回落返？好似冇回頭咁，淨係得可加機制」另外有人就表示自上次消費券後加價一成，發現「去到今時今日啲價位都未減返曬」點擊睇更多網民留言：

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而對於如何使用今次消費券，網民亦意見紛紜：

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責任編輯：羅嘉欣