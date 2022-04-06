【升學出路】HKDI畢業生創作皮草針織混合設計　登上國際時尚舞台　

▲ 楊駿業的針織系列登上哥本哈根時裝周。

香港知專設計學院（HKDI）時裝設計及產品開發高級文憑畢業生楊駿業憑其前衛的設計風格，獲得「創意智優青年設計才俊獎2021」。楊駿業曾到多個國際頂級時裝品牌實習交流，又創立個人針織服裝品牌，他勉勵新晉時裝設計師多作嘗試，踏出個人發展路徑。

楊駿業於VTC文摘分享，從小在母親的薰陶下接觸成衣製作，尤其喜歡針織服裝：

大部分巿場上的布料，有既定的花紋、質感等，難以百分百發揮個人設計意念；反觀針織時裝，只要有冷線及針織工具在手，便可以隨心織出各種意想不到的圖案及形狀，具有廣闊的創作空間。

他在完成中學會考後，根據興趣入讀HKDI高級文憑課程，學習時裝設計知識及技巧，包括設計元素及比例、紙樣繪圖、成衣縫製等，掌握時裝生產流程各個細節；在學時透過參與專題研習項目、比賽、交流活動等，以實戰磨練技巧。剛畢業在HKDI導師引推薦下，獲高級皮草及針織服裝公司聘用。

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楊駿業工作一段時間後，決定赴倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion）進修，在學期間運用皮草及羊毛針織物料創作多個時裝系列，他亦曾到多個國際頂級時裝品牌實習交流:

頂級時裝品牌的成功結合了整個團隊對專業的投入與努力，具標誌性的設計固然重要，而團隊工作人員由選取物料、製作紙樣、裁剪布料以至縫製服裝等過程都一絲不苟，以專注的態度及細緻手藝，配合多年縫製時裝的經驗，活靈活現呈現設計細節與品牌精神。在大師級品牌的實習體驗讓我嘆為觀止，更明白要製作帶領時尚潮流的服飾，殊不簡單，使我更堅定在高級時裝界發展的志向。

楊駿業其後創立個人針織服裝品牌，尤其喜歡運用不同物料作意想不到的拼湊，例如以皮草配搭針織設計，並採用非傳統物料，如日本紙紗、反光貼等。他先在倫敦加入針織時裝設計公司工作，後來獲一所國際針織品牌邀請回港發展。

楊駿業勉勵新晉時裝設計師多作嘗試，踏出個人發展路徑：

時裝設計行業靈活多變，積極發揮創意，爭取試驗空間，定能憑著毅力走出自己的時裝設計道路。

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責任編輯：黃悅晴