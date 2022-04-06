【烏克蘭戰爭】憂戰火下遇害孩子頓成孤兒　烏克蘭媽媽在2歲女背上寫聯絡方法

▲ 有烏克蘭媽媽擔心自己遇害後，孩子會變成孤兒，在2歲女兒的背部寫上聯絡方法。

俄羅斯自2月底入侵烏克蘭後，俄烏戰事已持續了一個多月，戰火摧毀烏克蘭人的日常生活，嚴重影響民生。在戰火下，有烏克蘭媽媽擔心自己一旦遇害後，孩子會變成孤兒，於是在2歲女兒的背部寫上聯絡方法，即使遭遇不測也知道她的身分，希望她得到親友的照顧。

據英國《每日郵報》報道，33歲的烏克蘭媽媽Sasha Makoviy在2月俄羅斯入侵的第一天，與家人在基輔家中準備撤離，就在撤離前，Sasha在2歲女兒Vira的背上寫下她的名字、出生日期及聯絡電話號碼。媽媽含淚表示，她決定將Vira的資料寫在背上，又在女兒的衫袋內放聯絡卡，因為她真的很害怕︰

如果我死了，女兒可以知道自己是誰、來自哪個家庭，也許還能找到一些熟悉的人來照顧她。

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手顫抖在女兒背上寫字

Sasha憶述拍攝照片的那個早晨，當時俄羅斯軍隊正在越過邊境。她用害怕得顫抖的手在女兒背上寫字，以致字體有點潦草歪斜。之後她意識到自己應要做得更好，例如應使用不退色的筆來寫，甚至腦海閃過一個瘋狂想法，就是把資料紋在女兒身上。

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她沒想到在21世紀下，仍要用這原始方法來記錄一個人的身分，形容實在太不可思議了。不過，為免自己出事，也有人能把女兒作為倖存者接走，她感慨稱︰

女兒是我生命中最珍貴的東西，我無法想像我們會失去彼此。

引來烏克蘭父母共鳴

近日Sasha於Instagram發帖文，並上載女兒背上寫資料的照片，最初Sasha的一些朋友分享了這則帖文及照片，之後再在烏克蘭人之間傳開，並在Instagram和Twitter上廣傳。Sasha指相片引起了不少烏克蘭父母的共鳴，他們不得不這樣做，有爸媽在嬰兒身上寫下「請好好照顧我的孩子」，以防萬一。

原本Sasha在基輔的生活美好又平靜，她在這裡擁有所需的一切，無法相信真的要離開家園。她與女兒最終逃離烏克蘭，到法國南部避難。母女現時在法國很安全，得到很多幫助，只是她依然感到很焦慮，即使與女兒外出在鄉郊散步時，也害怕地雷之類的東西，因為她在撤離前聽到周圍響起的爆炸聲。

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責任編輯︰王明芳