【疫下困獸鬥】放題式玩玩具睇電視打機無法解悶　外向社交型8歲女留家避疫現焦慮

▲ 許嫣醫生的8歲小女兒屬於外向社交型，留家避疫是一大挑戰。

疫下長留家中，我和大女兒都是「宅女」，不覺有問題；但八歲的小女兒是派對女孩性格，就難受得很了。「好悶啊！我可做甚麼呢？」她每天都哭喪着臉地問。起初我以為，只要在家中準備充足的玩意兒，她就會心滿意足。我四處搜羅她最喜愛的鬼口水、書本、音樂、跳舞遊戲機，甚至讓她放題式地看電視、打電玩、講電話，盼能緩減她缺乏社交的焦慮。結果並不很順利。小女兒每天總有些時刻，會沒精打采地躺在地上發呆，喃喃地說「很悶」、「不知道做甚麼才好」。倘若我正在上班，她就每隔一小時打電話來，抱怨：「姐姐不和我玩！」「我不想看電視！」「你幾時回家？」……要不，就是大女兒忍無可忍，投訴妹妹騷擾：「妹妹強迫我跟她一起唱歌，但我想自己看書啊，怎辦？」

最新影片：

後來，我請教了外向社交型的親友。他們很了解小女兒的苦悶，她的所謂「不知道做甚麼才好」，其實是需要外出熱鬧。現在這種缺乏社交聚會的日子，除了讓她慢慢適應外，根本別無他法。他們說：「這是她人生中必須親自面對的課題。即使母親陪伴再多、買更多的玩意兒，最終也只能靠她自己去跨越。」

我想起自己從小內向孤僻的性格。我一向害怕交際，盼能逃避與人接觸；但心裏亦清楚，為了成長、為了融入社會，必須培養社交技能。於是，我強迫自己去參與活動，硬着頭皮跟陌生人說話，還上台演講、做司儀。多少次交際得筋疲力竭，回到家裏緊張得睡不着覺，翌日仍是不斷磨練，慢慢學習到在社交場合中從容自若，甚至許多朋友還以為我是天生的「社交蝴蝶」！

小女兒則完全相反。我辛辛苦苦鍛練得來的社交心態和技巧，對她來說是不費吹灰之力；可是我天生能享受孤獨靜態的生活，卻是她成長過程中需要修煉學習的。正如我這種內向人需要面對社交挑戰一樣，她作為外向人也要面對「悶」的挑戰。畢竟，我們都盼下一代能「靜若處子、動若脫兔」，有很強的適應力。當派對女孩喊悶時，與其立刻安撫、幫她解悶，倒不如等一下，讓她學習忍耐、主動思考、發揮創意，然後體驗着期待與珍惜，逐漸了解自己。

全文刊於《經濟日報》，原題為「派對女孩的留家挑戰」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 許嫣 醫生媽咪