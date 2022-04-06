【百大俊男美女】魏浚笙入圍與MIRROR爭做型男　「女神級」何詩蓓+林宣妤獲提名

▲ 今日再多三位入圍「全球百大俊男美女」。

美國網站TC Candler年度舉行的「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）及「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選舉，陸逐公布投票的選項名單。

當中不乏多位香港藝人，包括男團MIRROR與ERROR兩隊全員，張天賦（MC）、洪嘉豪、黃偉文等相繼入圍。女星方面有長獲提名的陳靜（Dada）、盧慧敏（Amy Lo）、李佳芯、周秀娜、「國民初戀」姚焯菲等，認真駕勢。

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今日（6日）TC Candler官方網站再公布新一輪候選名單，向來風靡萬千少女的魏浚笙（Jeffrey）亦被加入戰團，力撼兩大人氣男團爭做「俊男」。

而前華姐亞軍林宣妤以及去年為香港在東京奧運贏得兩面游泳銀牌的「女飛魚」何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）也正式角逐「全球百大美女」選舉。

以上3位靚仔靚女非純香港血統，Jeffrey擁有荷蘭、印尼血統，何詩蓓則是愛爾蘭混血兒。

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李澤楷旗下首位藝人

而林宣妤為馬來西亞籍華裔，於2017年代表馬來西亞吉隆坡參加《國際中華小姐競選》，以大熱姿態贏得亞軍及「馬來西亞風情大獎」兩個奬項。

翌年正式簽約TVB參與劇集演出，惟不適應香港急速節奏，加上自我要求高一度患上暴食症。2020年5月，約滿後離開大台返馬國發展；去年加入李澤楷旗下的經理人公司成為首位藝人。