【僱傭條例】員工因隔離檢疫遭無理扣薪扣假　工會收327個案求助促盡快完成修訂

▲ 工會收到327宗求助個案。（工聯會圖片）

第五波疫情以來，不少市民因確診或家人確診而需要在家隔離，無法返工，從而引發勞資問題。直至昨日（5日）工聯會一共收到327宗有關個案求助，指因檢疫/隔離人士的證明文件問題，有僱員指被逼放無薪假、甚至有被解僱風險。工聯會指出，大部份個案在跟進後都得到解決，但希望立法會法案委員會盡快完成《2022年僱傭(修訂)條例草案》，以保障疫情下僱員權益，並呼籲有類似問題的僱員盡快處理。

工聯會立法會議員黃國及梁子穎自2月起共327個市民求助，表示於社區檢測中心被測出新冠肺炎陽性，並收到手機短訊通知需要進行於家居或社區設施進行隔離，而同住家人則被視為密切接觸者同樣需要家居檢疫，惟染疫人士及密切接觸者事後無法取得檢疫證明及隔離證明。

有個案在2月下旬收到政府短信顯示自己檢測陽性，惟隔離至3月初進行核酸測試仍然顯示陽性，因此再次居家隔離至3月10日。個案的僱主要求事主提交30日的隔離證明，否則將會解僱事主。直到工會跟進，才從衛生署領取到相關證明。另外，有清潔外判工表示，快測陽性在家隔離14天後，僱主以未有法律要求為理由，只批准她放年假或無薪假。

黃國及梁子穎對於有關情況表示十分失望，因為政府部門的行政失誤，令僱員十分憂慮於檢疫及隔離的期間收入及就業問題。工會表示，在眾多投訴中有不少僱主於溝通後，願意接納政府陽性檢測結果短訊結果作為隔離證明，可是仍然有不少的僱員因為檢疫或隔離問題而被受困擾。黃國及梁子穎現強烈要求食物及衛生局加快檢疫或隔離證明文件的審批程序，以及設立專線解決檢疫及隔離證明文件人士問題及查詢。同時他們也呼籲僱主能夠體恤僱員的情況，不要因為證明文件問題而強迫僱員放無薪假或解僱僱員；同時希望立法會法案委員會盡快完成《2022年僱傭(修訂)條例草案》並能盡快在立法會三讀通過，以保障疫情下僱員權益。

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責任編輯：袁澍