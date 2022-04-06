【海關戰線】謝霆鋒主演兼任動作指導　張學友感放心：他一定會對我好

▲ 謝霆鋒跟張學友首度結片緣。

由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、陳家樂等主演的英皇電影《海關戰線》，今日（4月6日）舉行拜神儀式，由英皇集團主席楊受成博士親自主持，率領台前幕後誠心祈求拍攝一切順利。

相隔6年，再度接拍新片的張學友，與兼任動作指導的謝霆鋒首度合作，學友笑言霆鋒經常拍戲不用特別作準備，學友說：「我太久沒有拍戲，不知道該如何作準備。」霆鋒說：「很久沒有演過好人，上一部（《怒火》）角色比較壞，今次《海關戰線》是個比較正經的角色，希望可以調整一下。」

▲ 《海關戰線》隆重開鏡。

霆鋒任動作指導

霆鋒首次擔任動作指導，問到會否為學友度身打造一套動作時，霆鋒指：「我很喜歡看學友哥哥演戲，他演得太好，最近由《喋血街頭》開始重溫他的作品！」

學友聽罷開心回應：「知道霆鋒做動作設計好放心，從未試過做體能練習，今次只是搏一搏，埋位傷就傷，不傷就好彩，我是長輩他一定會對我好，總之放心交給霆鋒，早前邱禮濤導演跟我說：『上次拍華仔（劉德華）只是數個鏡頭，拍出來打得好勁！』所以真的很放心！」

學友跟林嘉欣上次合已是2016年的《暗色天堂》，學友說：「其實嘉欣在台灣唱歌時已認識，她和霆鋒都是我看着長大的，不會有陌生感。」

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嘉欣學友培養感情

在現場正式拍攝前，嘉欣與學友手拖着手聊天培養感情，學友開玩笑道：「其實是導演叫我們搞吓曖昧，看有沒有用，結果導演說不用，就沒有再繼續了。」

對於學友與霆鋒是否有機會合唱主題曲，霆鋒笑指：「在學友面前，怎可說我是唱家班呢？」學友補充：「你是的，其實我拍戲以來都很少會自己提出（唱主題曲），多數都是別人要求才會唱，如果霆鋒唱的話，我就不唱留給他了。」

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嘉欣做足功課

在《海關戰線》飾演海關助理關長的林嘉欣，今次再與好拍檔學友合作，嘉欣透露：「我在戲中與學友有一段沒好結果的愛情，很傷心，每次拍學友都沒有好結果！我與鎮宇都是海關人員，但不同部門，大家有點互鬥，今次角色比較硬淨，在男人世界中比較剛烈，不囉嗦。」

嘉欣指，今次霆鋒兼任動作指導，第一天拍攝槍戰，霆鋒安排了個跨欄動作給她。

嘉欣則非常謙虛道：「我的身手會否成為史上最論盡的madam呢？平時我拍文戲較多，霆鋒度了一段一邊跨欄一邊開槍的戲給我演，看似簡單，我收工返家後才發現很多瘀傷，因為當時很認真聆聽指示，完全察覺不到自己腳腫了，發覺自己真的需要做一點運動。」

談到今次會否有壓力，嘉欣表示反而感到很興奮，她說：「今次角色與過往很不同，需要拍攝開槍場面，自己特別去槍會練習，因為練真槍才懂得如何更安全。」

▲ 劉雅瑟在戲中飾演泰國情報員，

劉雅瑟演情報員

至於劉雅瑟在戲中飾演泰國情報員，她說：「霆鋒說會安排一些動作戲給我，當中有些被打的場面，就看他怎樣安排，現在還未有動作戲，他也未有對我有什麼要求，之後一定會很嚴格。」

雖然吳鎮宇未能出席開鏡拜神，但日前開工，鎮宇已預錄訪問片段。在戲中飾演海關高層的鎮宇表示，很久沒穿制服演出。

問到霆鋒今次任動作指導，會否希望對方為自己設計動作演出，鎮宇笑言：「不用客氣了，我們這些文藝片出身，著實應付不來，但很想看霆鋒任動作指導的作品是怎樣，可惜沒機會讓我展示身手，要等下次了。」

▲ (左起)陳家樂、衛詩雅、關智斌、楊天宇

衛詩雅陳家樂互窒

關智斌（Kenny）、陳家樂、衛詩雅及楊天宇有幸參演《海關戰線》，除陳家樂外，3位均飾演海關要員。

對於霆鋒擔任動作指導，眾演員均對他讚口不絕，Kenny表示：「早前拍動作戲，霆鋒真的會落手落腳教我們很多不同動作，特別是揸槍姿勢。有天更帶我們用真槍試槍，我們不停開槍、不停燒錢。」

▲ 衛詩雅笑言不用再跟陳家樂演情侶。

衛詩雅也大讚：「霆鋒的確很好，他不但教我們如何揸槍會更有型，更提點我們需要小心的地方。有一場我拍爆破戲，他很擔心我們會受傷，都有提醒我要遮擋面部。」Kenny亦透露，因為動作場面多，一日爆了四條褲！

衛詩雅與陳家樂今次不用再演情侶，詩雅改跟男神霆鋒演感情戲，衛詩雅說：「我真的很開心，覺得公司對我很好，應該要將片酬歸還給公司！現時即使我等候埋位，都會留在現場幫霆鋒抺汗。」

在旁的陳家樂表現傷心說：「為甚麼跟我拍戲時，你不是這樣對我？對比實在太大了！」