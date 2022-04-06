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李家超自稱「潺仔」　當初做警察因有特別經歷？

政治 16:33 2022/04/06

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政務司司長李家超。（資料圖片）

政務司司長李家超今日向特首林鄭月娥遞信辭職，料參選特首選舉，競逐港府「第一把手」的寶座。警察出身的李家超，如今「搖身一變」為特首候選人，回顧過去他接受傳媒訪問，原來，當初他加入警隊，是因為一次特別經歷。

李家超於1977年加入香港警隊，用33年時間，晉升為警務處副處長。兩年前，他以保安局局長身份向傳媒透露，小時候住在屋邨時，曾經想於附近的小山抓金絲貓而周圍跑，未料意外遇到「飛仔」打劫，被他們拿彈簧刀恐嚇，更被打了好幾拳。他當時感到很害怕，自此便立志做警察，覺得警察是適合自己的工作。

去年10月，他再於其社交網站大爆「秘密」，稱當年入讀警校初期，曾被母親拒諸門外，險些「無家可歸」。李家超坦言，小時候是一名「潺仔」，經過兩個月警校訓練後，回家時「連媽媽都不認得」，又指「媽媽不開門給我，『砰』門一聲，問我是誰。」

李家超情急之下說了一聲：「我是你兒子！」，其母親聞言後回應：「聽起來，聲線又有點像」，最終他才成功「入屋」。

現年64歲的政務司司長李家超，是首名警察出身的政務司司長。若當選特首之位，則會成為回歸以來，首名警察出身的行政長官。

上任政務司司長之初，李家超曾被質疑其學歷，政府曾一度稱，他會考成績取得4A，獲香港大學工程學系錄取，但因家庭原因放棄入讀，投考警隊。他曾回應指，曾參與警隊和澳洲查理斯特大學所舉辦的自學計劃，擁有關於公共政策和管理的碩士學位。

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撰文 : 傅流螢

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