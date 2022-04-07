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【李家超參選特首】新世界發展鄭志剛支持李家超參選　形容李家超「不畏艱難，果斷硬朗」

政治 19:31 2022/04/07

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新世界發展行政總裁鄭志剛表示支持李家超參選行政長官。

已辭職的政務司司長李家超，正準備參加下屆特首選舉，多名地產及商界代表表態支持。新世界發展行政總裁鄭志剛今日（7日）表示，支持李家超參選行政長官。他指出香港過去幾年經歷了社會事件及新冠疫情的雙重打擊，新一任行政長官需要帶領特區政府及香港社會，全面準確落實『一國兩制』，振興經濟、改善民生，並融入國家發展大局。

他又形容李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治，開創新的穩定局面。

李家超離開中環廣場，向記者表示「今日無野講」。（ 陳靜儀攝）

鄭志剛稱特區政府換屆在即，新一任行政長官需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉:

我相信李家超先生具備以上條件，未來能帶領香港破解社會深層次矛盾，維持香港的繁榮穩定，推動一國兩制行穩致遠，是新一任特首的合適人選。

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記者：伍瑋瑋

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