【第五波疫情】巴西進口冷藏牛內臟包裝樣本檢出新冠病毒　食安中心指該批次沒有流出市面

▲ 食安中心指一款冷藏牛內臟包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。（資料圖片)

食物環境衞生署食物安全中心發言人今日（6日）表示，食安中心收到衞生署的檢測報告，指在預防性檢測中驗出一個進口冷藏牛內臟包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。



食安中心指出，早前從一批共19箱（約410公斤）由巴西經海運進口的冷藏牛內臟，抽取三個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個外包裝樣本對病毒檢測呈陽性。該批牛內臟進口後一直存放於屯門一倉庫，沒有流出市面。得悉檢測結果後，食安中心巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，亦已指令進口商將涉事批次的牛內臟全部銷毀。食安中心亦會加強對同類產品的檢測。



中心指，新冠肺炎病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。根據現有的科學資料，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染新冠肺炎，但亦提醒市民應時刻保持個人、食物及環境衞生，並留意以下各點：



＊經常保持雙手清潔，特別是在觸摸口、鼻或眼之前

＊處理冷凍食物及其包裝（如適用）前後、如廁後及進食前要洗手，而洗手時要用梘液搓手最少20秒

＊分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染

＊徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品

食安中心自2020年年中開始加強預防性的檢測措施，至今已抽取超過三萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測，除上述樣本外，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本、去年11月公布的烏賊片及包裝樣本，和今年2月公布牛肉及豬皮的包裝樣本檢測呈陽性。食安中心會繼續抽取各款進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測。在檢測期間，受檢食物批次會先被存倉，直至化驗完成並顯示結果為陰性才會准許推出市場銷售，確保受影響的食物不會被分發到市場出售。

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責任編輯：郭詩詩