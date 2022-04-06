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【豪宅曝光】陳浩民一家六口移居上海留家避疫　闊落大廳擺滿懷舊玩具4子女任玩

育兒經 17:58 2022/04/06

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陳浩民與太太蔣麗莎在上海的大宅避疫，不時拍片分享家居生活。

52歲陳浩民近年雖長駐內地發展，但太太蔣麗莎與4名子女一直在香港居住和讀書，自己則頻繁往返中港兩地。由於疫情問題，相信陳浩民為方便工作決定一家六口移居上海，不過近日上海爆疫，一家人都要留在家中避疫，陳浩民兩夫妻便拍片娛樂網民，意外將家居環境曝光。

最新影片推介︰

由於內地疫情不斷升溫，重災區上海的確診個案連日破頂，當局推出相關封城檢疫措施，現身在上海的陳浩民都要留家陪伴太太蔣麗莎和4名子女避疫。兩夫妻趁宅在家的時間，不時拍片玩社交網站打發時間，一起唱歌跳舞放閃曬恩愛，37歲的蔣麗莎還穿上短裙上陣大騷白滑長腿。

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影片更拍攝到大宅環境，可見客廳非常闊落，且擺滿各式各樣的玩具，當中有不少是7、80後的卡通玩物，相信是陳浩民的童年回憶。而4子女也有很多公仔，一家人都充滿童心。

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餅印家庭常被嘲笑P圖

陳浩民與蔣麗莎婚後育有4子女，大女陳雅薷（Elizabeth）已經10歲大，而二仔陳璟逸（Cyrus）和三女陳若嫣（Isabella）都分別8歲和7歲，細女陳熙妏（Victoria）也剛於上月底慶祝6歲生日。一家六口近年愈來愈似樣，是圈中的餅印家庭，但蔣麗莎偶爾會被網民嘲笑P圖失手，一家人的樣子像copy and paste、眼睛失真。

陳浩民一家早前在上海參加蔡少芬細仔張樂兒的3歲生日會。（微博圖片）

與蔡少芬一家在上海團聚

近兩年不少香港藝人移居上海，包括容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼、蔡少芬張晉一家、楊千嬅丁子高一家、陳小春應采兒一家等，當中蔡少芬大讚上海的生活便利，「好得沒得再好了」！陳浩民一家在上海亦有和蔡少芬一家聚會，早前更參加蔡少芬細仔張樂兒的3歲生日會。

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陳浩民4子女與蔡少芬2女兒張楚兒和張信兒都曾在港讀名校St. Catherine's國際英文幼稚園（下稱St. Cat），故彼此常交流學校資訊。兩家人的子女之後在港升讀不同的國際學校，現時在上海料會繼續入讀國際學校。

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責任編輯︰王明芳

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