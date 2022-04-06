【人才流失】許正宇：人才外流只是短期現象　會繼續落實有利業界發展措施鞏固人才庫

▲ 許正宇。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港因應抗疫需要而採取的限制措施，或多或少會對企業和個人帶來影響，但強調，香港向來是開放程度十分高的經濟體，只要能保持競爭優勢，即使人才有外流，應該都只是短期現象，又承諾繼續落實更多有利業界發展的措施，鞏固我們的人才庫。

許正宇今在立法會接受議員口頭質詢時稱，根據入境事務處提供的數據，經一般就業政策及輸入內地人才計劃來港從事長期工作的人才，雖在2020年因疫情而下跌，去年的數字已止跌回升，較2020年錄得近20%的升幅，顯示香港對各地的專才仍具相當吸引力。而政府不久前已回應社會的關注，適度理順了入境檢疫時間和「禁飛令」等安排，得到商界及金融服務界的認可和歡迎。許正宇相信，在疫情過去後，香港會有更好的發展，能吸引更多人才來港。



許正宇續指，看不到有明顯資金流出港元或香港銀行體系。其中，港元匯率在去年大部分時間處於兌換保證的強方範圍。在過去數月，雖然港元在本地股市避險情緒升溫及市場憂慮美國聯邦儲備局貨幣政策正常化下回軟，但港元外匯市場交易繼續暢順有序。此外，香港銀行存款保持穩定，香港金融管理局會繼續密切監察市況，確保港元市場繼續按照聯繫匯率制度有效運作，維護香港的貨幣和金融體系穩定。

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責任編輯：林曉君