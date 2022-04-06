首位紀律部隊出身政務司司長　李家超曾稱強勢領導重要

▲ （李家超網誌）

政務司司長李家超今日請辭，料將會參選下月舉行的特首選舉。李家超早在1977年加入警隊，之後加入問責班子，由保安局副局長，到政務司司長，並將問鼎特首寶座。他今年在《經濟日報》訪問中提到，強勢領導的重要，認為強化了領導能力，政府效牽就可提升，並要用人唯才

「士兵會打仗的，但為何一隊士兵打得贏，另一隊打得沒那麼好，很可能是領導（問題）。」

他當時又提到，出任司長是一個使命，而不只是一份工作，希望能在每個領域，都創造最大價值，但「政務司涉獵的範圍太廣泛」，工作最大挑戰是時間不夠。

另外，李家超曾向傳媒分享，對他影響最深的一本書，書名大概稱為《一個機構的行為學》。他解釋，該書讓他明白到人與人、部門與部門間的相處，對工作有正面作用。

書名大致是《一個機構的行為學》，令我明白人與人之間的相處，部門之間的權利處理問題，對於工作很有幫助。

他亦則透露，其座右銘是「對工作的熱誠」，至於被人指外貌嚴肅，也可能與工作有關，因其處事方式是以工作為先，不過他當對同事說「唔該」、「多謝」，希望感謝同事的付出及努力。

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