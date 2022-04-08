【2022復活節】香格里拉三間酒店推復活節美食住宿　最平$2000起入住包早餐復活節禮品

▲ 香格里拉三間酒店推出復活節住宿及美食。（圖片由酒店提供）

復活節即將來臨，香格里拉於三間酒店包括港島香格里拉、九龍香格里拉及香港嘉里酒店，分別舉辦復活節住宿體驗、親子活動及美食，讓一家大小歡度復活節。

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港島香格里拉及九龍香格里拉 復活節假期住宿體驗

趁著復活節的長假期，兩間酒店均推出適合一家大小的復活節住宿體驗，港島香格里拉設計了兩個親子復活節住宿優惠，包括「復活節家庭樂住宿體驗」 和「復活節奢華住宿連下午茶體驗」。

港島香格里拉復活節住宿

「復活節家庭歡樂」優惠包括：一晚住宿、兩位成人和兩位兒童的每日早餐、港幣 1,000元的酒店消費額、高美食店手作禮品一份及兒童復活節禮品包。

價錢：港幣 3,100 元起（另加一服務費）

入住日期：4月15至18日

「復活節奢華住宿連下午茶體驗」包括：入住一晚豪華客房或套房外，優惠更包括兩位成人和兩位兒童享用豪華閣設施及服務、每日早餐、於客房內享用下午茶、高美食店手工製禮品一份、兒童復活節禮品包。

價錢：港幣 4,500 元起（另加一服務費）

入住日期：4月15至18日

酒店指住宿優惠更包括復活節朱古力彩蛋活動，大家亦可於酒店不同角落尋找繽紛彩蛋。

預訂及查詢請按此。

九龍香格里拉復活節住宿

另外，九龍香格里拉亦有推出復活節住宿之旅，住宿計劃包括：奢華套房或客房住宿一晚、兩位成人及兩位小童享用每日早餐、港幣1,000 元酒店消費額、復活節精美禮品及兒童復活節禮品包。

價錢：港幣2000元起（另加一服務費）

入住日期：4月15 至18日，須提前兩天預訂。

預訂及查詢請按此。

復活節美食體驗

不得不提的是三間酒店亦將推出餐響體驗，如國際自助餐、下午茶、海鮮大餐，以及手工朱古力精品和甜點。

其中，港島香格里拉cafe TOO將於2022年4月15日至 18日，復活節週末假期供應節日主題自助午餐，推出一系列復活節限定甜點和朱古力復活蛋，小朋友還可與賓尼兔先生會面和拍照。

港島香格里拉cafe TOO自助餐供應日子及時間：

4月15日至17日：

上午11時30分至下午2時，價錢為每位港幣$748

下午2時30分至4時30分，價錢為每位港幣$708

4月18日：

上午11時30分至下午2時，價錢為每位港幣$748

詳情或預訂，請致電：2820 8571

香格里拉會會員專享優惠:

1. 頭兩名0至3歲小童可免費享用自助餐（最少與一位成人賓客同行）第三位或以上的同行小童可享半價。

2. 4至11歲小童可享自助餐原價五折優惠。

港島香格里拉半自助下午茶餐

於2022年4月15日至18日復活節假期期間，港島香格里拉大堂酒廊首次推出節慶半自助下午茶餐，客人可隨意挑選復活節甜品，另有英式鬆餅及多款鹹點會送上，下午茶菜式包括筍杯子蛋糕、焦糖香蕉撻、日本雞蛋三文治配溏心鵪鶉蛋和甘筍及鷹嘴豆泥迷你盆栽等。

價格為成人每位港幣588元，小童每位港幣294元，另外亦設有外賣節日下午茶套餐，兩位用只需港幣688元。

訂座或查詢，請致電：2877 3838

嘉里酒店五道菜午餐

香港嘉里酒店則推出以法國普羅旺斯為主題的餐飲體驗。復活節五道菜午餐，由前菜及海鮮至烤肉及甜品。「嘉里普羅旺斯」 午餐於4月15日至17日，下午12時至4時供應。

價錢：成人每位港幣688元，另設兒童餐牌，只接受兩位起之訂座。

查詢請致電：2252 5246

各間酒店其他復活節餐饗推廣

九龍香格里拉-Café Kool 4 月 15 日至 18 日 | 下午 12 時至 2 時 30 分 復活節自助午餐：每位港幣 498 元 供應多款自家製節慶甜點 香港嘉里酒店-大灣咖啡廳 4 月 15 日至 18 日 | 下午 12 時 3 時 30 分 復活節自助午餐：每位港幣 548 元 設扭氣球服務和近景魔術表演 香港嘉里酒店-Red Sugar 4 月 15 日至 18 日 | 下午 12 時 6 時 供應單點小食菜譜及雞尾酒 於戶外平台可看到 270度維港景色

復活節朱古力禮品

香格里拉復活節準備了一系列節日精品，港島香格里拉行政糕餅總廚Julien Gourmelon與他的團隊製作了一個朱古力農場。農場內除了各款動物造型朱古力外，還有小女孩農夫朱古力（港幣 488元）。還有鬱金香朱古力（港幣588元）和葉片可轉動的風車朱古力（港幣588元），以及像一幅小農田般的紅蘿蔔蛋糕配北海道芝士及糖漬菠蘿（港幣1,780元）。

如欲購買請按此。

而九龍香格里拉行政糕餅總廚Dhilmin Silva則以春日花園創作一系列朱古力禮品。其中包括蝴蝶伴粉紅朱古力復活蛋（港幣 588元）、士多啤梨朱古力復活蛋（港幣308元）和小紅花朱古力復活蛋（港幣 548 元）。還有兔子朱古力紙杯蛋糕（港幣48 元）及意大利芝士件裝蛋糕（港幣48元）等輕盈糕點。

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至於香港嘉里酒店，行政糕餅總廚Jerome Husson以法國Valrhona朱古力製作復活蛋及動物造型朱古力，並有香烤果仁和乾果令朱古力在「蛋殼」內，以黑朱古力母雞配碧根果仁及糖漬香橙（港幣 288 元）、牛奶朱古力貓頭鷹配榛子及杏脯乾（港幣288元）和白朱古力復活蛋配開心果及紅莓乾（港幣 450元）。

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