【特首選舉】劉兆佳：李家超在中央眼中是不二人選　優勢包括沒政治派系及既得利益糾葛

▲ 劉兆佳。（資料圖片）

政務司司長李家超已辭職，準備參選特首。全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，李家超的最大優勢，是他在平息暴亂過程中表現的沉着和勇氣，沒有政治派系的背景及既得利益集團的糾葛，也沒有對現行政策的執着，因此有利於履行對中央的責任及推進改革與創新。

劉兆佳認為，中央对下任特首的要求包括：對中央忠誠，能夠与中央保持一致；能夠團結爱國力量；熟悉政府運作；有膽識、擔當及魄力維護国家及香港的安全；推動香港的制度與政策的改革和創新，克服既得利益者的阻撓，從而加快香港融入國家發展大局、破解香港的深層次經濟、社會和民生矛盾、擴大香港的產業基礎、建構更公平合理社會、以及提升香港的治理能力和水平。顯然，經過長時間考察和廣泛咨詢後，在中央眼中，李家超是不二之選。

中央將協助組建領導班子

劉兆佳相信，在組建特區領導班子時，中央會給予協助，務求有更多各方面、具不同專業知識的精英人才加入政府，讓政府除了有能力维護國家和香港的安全外，亦能處理好其他治理、經濟、社會和民生問題。他認為，中央會做好領導、指導和督導特區政府的職能，會大力協助特區政府，也會動員愛國力量對支持特區政府。

至於由中央協助籌組班底，是否全面管治權的體現，劉兆佳表示，主要官員由中央任命、向中央負責，所以中央有權有責參與組班過程，但一定會參考和尊重特首的意見。

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記者：林曉君