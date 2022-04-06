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【香港開電視】陳穎欣宅在家網購廚具未開封　徐頴堃搞網上雜誌發揮文才

娛樂 17:44 2022/04/06

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陳穎欣與徐頴堃齊齊為開電視節目擔心嘉賓。

《試當真》演員陳穎欣 （Yanny）早前與同公司的徐頴堃 （Erica）及 梁式昕（Catrina） 分別為香港開電視節目《疫境中的餐桌》擔任嘉賓，與名廚張錦祥（Ricky）及余健志（Jacky）邊閒談邊炮製美食。

提到香港第五波疫情，Yanny直言因工作改期或延遲，已有足足一個月宅在家中，她表示靠網購打發時間︰「因為好多工作都改期或者延遲咗，所以我真係有足足一個月冇出過街，其實我本身都網購多，而家多咗喺屋企，就會心思思好想買啲廚房用具，希望去煮多啲嘢食。」

徐少強女兒徐頴堃亮相開電視節目。

工作逐漸正常

由於最近疫情有緩和跡象，亦逐漸開始復工，故她的廚具仍未「開封」，她笑說︰「啲用具運到過嚟，跟住我又開始開翻工，所以又未真係好正式煮到啲乜嘢，但係因為多咗時間，反而用心去經營返YouTube channel，拍翻多啲片，同多啲fans交流多啲，同埋分享一下生活。」

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至於Erica則透露因疫情幕前工作減少，多留在家中但反而忙個不停，她說︰「除了網上教小朋友英文、幫網上音樂平台打理各種事務之餘，最近亦都同朋友們出版了第一期的網上雜誌。」

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疫情下留家開餐

不過熱愛寫作的她直言創作雜誌時碰到很多釘，她說︰「我好enjoy呢件事，反而習慣咗一個人做嘢，而家慢慢學緊Teamwork嘅重要性，希望鍾意閱讀嘅觀眾都可以喺呢個雜誌度吸收到有趣味性嘅資訊，亦都可以見到徐頴堃嘅另一面。」

此外，為食的Catrina笑言今次再上節目」有備而來，特地留肚食大廚整的美食，她笑說︰「因為今次煮嘅美食太吸引，所以最後我同製作團隊『爭食』，係有啲唔夠喉。」

疫情下Catrina都留在家中開餐，不過她笑說︰「我當然係負責食嗰位，有試過幫屋企人手，但味道有少少怪，希望今次上節目學到技巧返屋企再試。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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