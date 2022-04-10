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【止咳湯水】風燥咳嗽喉嚨乾痛痰中帶血　中醫推介湯水茶療潤肺止咳【附食譜】

00:00 2022/04/10

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中醫推介潤肺止咳的湯水、茶療。

最近不斷咳嗽，痰中更帶有血絲？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，若還出現喉嚨乾痛、唇鼻乾燥等症狀，則很大機會屬於「風燥咳嗽」。她講解風燥咳嗽的特徵，並介紹兩款湯水茶療，有助潤肺止咳，緩解症狀。

最新影片推介：

風燥咳嗽特徵

梁醫師指，中醫理論認為，「風燥咳嗽」為風燥傷肺，肺失清潤所引致，此時宜宣肺潤燥止咳。

因為風熱化燥，肺失滋潤，功能受損而出現乾咳症狀，多伴隨以下症狀：

  • 乾咳無痰；痰少而黏喉嚨；痰中帶血絲；流鼻血或鼻水；喉嚨乾或痛；嘴唇、鼻腔乾燥；大便乾結。

風燥咳嗽飲食宜忌

適量進食潤燥生津止咳的食物：

  • 百合、梨、蜂蜜、麥冬、雪耳、無花果、沙參。

避免進食屬性溫熱、煎炸、辛辣的食物：

  • 胡椒、辣椒、薑、堅果。

潤燥止咳茶療

【雪梨桔餅茶】

功效：生津止渴、滋陰潤燥、潤肺止咳

材料：梨乾2至3片、桔餅1枚、無花果1至2枚

做法：

  • 1. 洗淨材料，切細塊備用。
  • 2. 把所有材料放入保溫瓶，注入熱開水焗20分鐘即可。此茶可反覆沖泡至味淡。

清熱潤肺止咳湯水

【牛蒡紅蘿蔔川貝海底椰湯】

功效：清熱潤肺、止咳化痰。風燥感冒後咳嗽及痰涎未清時，適合飲用此湯。

材料：新鮮牛蒡1條、紅蘿蔔2根、梨2個、川貝10克、海底椰乾40克、南北杏40克、無花果3枚。

做法：

  • 1. 洗淨材料。新鮮牛蒡去皮切段，紅蘿蔔去皮切塊，梨去皮去芯備用。
  • 2. 在鍋中加入2500毫升水及材料，用武火煮滾後，改用文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

備註：海底椰性寒、化痰止咳、滋陰潤燥、除煩清熱，適合風燥咳嗽人士。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

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責任編輯：黃泳欣

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