【止咳湯水】風燥咳嗽喉嚨乾痛痰中帶血 中醫推介湯水茶療潤肺止咳【附食譜】
最近不斷咳嗽，痰中更帶有血絲？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，若還出現喉嚨乾痛、唇鼻乾燥等症狀，則很大機會屬於「風燥咳嗽」。她講解風燥咳嗽的特徵，並介紹兩款湯水茶療，有助潤肺止咳，緩解症狀。
最新影片推介：
風燥咳嗽特徵
梁醫師指，中醫理論認為，「風燥咳嗽」為風燥傷肺，肺失清潤所引致，此時宜宣肺潤燥止咳。
因為風熱化燥，肺失滋潤，功能受損而出現乾咳症狀，多伴隨以下症狀：
- 乾咳無痰；痰少而黏喉嚨；痰中帶血絲；流鼻血或鼻水；喉嚨乾或痛；嘴唇、鼻腔乾燥；大便乾結。
風燥咳嗽飲食宜忌
適量進食潤燥生津止咳的食物：
- 百合、梨、蜂蜜、麥冬、雪耳、無花果、沙參。
避免進食屬性溫熱、煎炸、辛辣的食物：
- 胡椒、辣椒、薑、堅果。
潤燥止咳茶療
【雪梨桔餅茶】
功效：生津止渴、滋陰潤燥、潤肺止咳
材料：梨乾2至3片、桔餅1枚、無花果1至2枚
做法：
- 1. 洗淨材料，切細塊備用。
- 2. 把所有材料放入保溫瓶，注入熱開水焗20分鐘即可。此茶可反覆沖泡至味淡。
清熱潤肺止咳湯水
【牛蒡紅蘿蔔川貝海底椰湯】
功效：清熱潤肺、止咳化痰。風燥感冒後咳嗽及痰涎未清時，適合飲用此湯。
材料：新鮮牛蒡1條、紅蘿蔔2根、梨2個、川貝10克、海底椰乾40克、南北杏40克、無花果3枚。
做法：
- 1. 洗淨材料。新鮮牛蒡去皮切段，紅蘿蔔去皮切塊，梨去皮去芯備用。
- 2. 在鍋中加入2500毫升水及材料，用武火煮滾後，改用文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。
備註：海底椰性寒、化痰止咳、滋陰潤燥、除煩清熱，適合風燥咳嗽人士。
內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
————————
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：黃泳欣