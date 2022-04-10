【止咳湯水】風燥咳嗽喉嚨乾痛痰中帶血　中醫推介湯水茶療潤肺止咳【附食譜】

▲ 中醫推介潤肺止咳的湯水、茶療。

最近不斷咳嗽，痰中更帶有血絲？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，若還出現喉嚨乾痛、唇鼻乾燥等症狀，則很大機會屬於「風燥咳嗽」。她講解風燥咳嗽的特徵，並介紹兩款湯水茶療，有助潤肺止咳，緩解症狀。

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風燥咳嗽特徵

梁醫師指，中醫理論認為，「風燥咳嗽」為風燥傷肺，肺失清潤所引致，此時宜宣肺潤燥止咳。

因為風熱化燥，肺失滋潤，功能受損而出現乾咳症狀，多伴隨以下症狀：

乾咳無痰；痰少而黏喉嚨；痰中帶血絲；流鼻血或鼻水；喉嚨乾或痛；嘴唇、鼻腔乾燥；大便乾結。

風燥咳嗽飲食宜忌

適量進食潤燥生津止咳的食物：

百合、梨、蜂蜜、麥冬、雪耳、無花果、沙參。

避免進食屬性溫熱、煎炸、辛辣的食物：

胡椒、辣椒、薑、堅果。

潤燥止咳茶療

【雪梨桔餅茶】

功效：生津止渴、滋陰潤燥、潤肺止咳

材料：梨乾2至3片、桔餅1枚、無花果1至2枚

做法：

1. 洗淨材料，切細塊備用。

2. 把所有材料放入保溫瓶，注入熱開水焗20分鐘即可。此茶可反覆沖泡至味淡。

清熱潤肺止咳湯水

【牛蒡紅蘿蔔川貝海底椰湯】

功效：清熱潤肺、止咳化痰。風燥感冒後咳嗽及痰涎未清時，適合飲用此湯。

材料：新鮮牛蒡1條、紅蘿蔔2根、梨2個、川貝10克、海底椰乾40克、南北杏40克、無花果3枚。

做法：

1. 洗淨材料。新鮮牛蒡去皮切段，紅蘿蔔去皮切塊，梨去皮去芯備用。

2. 在鍋中加入2500毫升水及材料，用武火煮滾後，改用文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

備註：海底椰性寒、化痰止咳、滋陰潤燥、除煩清熱，適合風燥咳嗽人士。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣