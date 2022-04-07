【消費券1萬】首輪5000元消費券今日領取　一文看清兩大超市等店舖優惠

▲ 首輪5000元消費券4月7日到手。(陳靜儀攝)

政府於今日（7日）開始派發首輪5000元電子消費券，不少商戶都紛紛推出優惠吸客，TOPick為大家整合資訊，方便第一時間享受最抵優惠。

aeon stores hong kong

由4月8日至4月27日，「均一價」貨品明日開始低至2折發售，AEON 會員明天會收到20元電子優惠券。

由4月7日起，門市使用Alipay HK 支付寶香港付款購物，滿$150即可在Alipay HK App內領取$10電子優惠券，即時減$10；購物滿$300可領$30電子優惠券，即時減$30。（星期三優惠日除外）

一田超市

由即日起，購買一田現金禮券每滿$1,000，即送$110超市現金優惠券；任搶低至3折生活家品；同時於WeChat Pay HK 發放6萬張優惠券，合共總值150萬。

▲ (一田超市網站截圖)

KFC

香蜜鬆餅2件（10元）

經典葡撻2件（10元）

辣汁蘑菇香飯（大）1客（10元）

家鄉雞皇飯（大）1客（10元）

厚切餐肉滑蛋芝士包＋飲品$」（20元）

5星巴辣雞腿包＋汽水（20元）

巴辣香雞翼4件＋汽水（20元）

6件雞（50元）

7-Eleven

4月7日至5月3日期間推出「7仔買住賞」優惠。凡購買$300現金套券 (10張 )，即可享多一張 $30 現金券回贈。不設最低消費要求，即時當錢使用。$300現金套券有效期至2022年9月30日，而贈送之＄30現金券有效期至2022年5月31日。

惠康

由4月7日起至5月31日推出消費券優惠，凡購買$1,000購物現金券，就會多送$50；每買$2,000就會回贈$120，如此類推。

計劃不設最低消費要求及可同時使用多張優惠券，再加上近日升級的「日日有低價」計劃，顧客每次最多可購買總值$10,000購物現金券，回贈最高可達$600。回贈之現金券到期日為2022年6月30日。

百佳

由4月4至17日期間，於全線香港百佳門市買50元百佳禮券滿2000元，將送3張50元優惠券 (總值$150)，每單交易最多可獲6張50元優惠券一次。50元優惠券可於下次購物滿100元時使用，每次只限使用一張，而50元優惠券到期日為2022年5月15日。

由即日起至4月7日賞你買一送一超筍優惠，即看:【百佳專頁】

屈臣氏

屈臣氏熱推消費券購物賞：

•於屈臣氏全線分店 買滿$188 即減$15、買滿$368 即減$35、買滿$668 即減$65 (每名用戶只可享每個優惠各 1 次)

• 於屈臣氏網店 買滿$668 即減$65 (每名用戶只可享此優惠 1 次)

• 享盡多款精選保健、美容、個人護理及抗疫產品 $280 獨家優惠

此外，由4月7日起至5月31日期間，於O+O線下線上推出以下一連串消費券購物賞，顧客以 AlipayHK 或八達通卡消費更可賺取獨家購物獎賞高達460元。

豐澤

由4月7日起至5月31日期間，呈獻 O+O 線下線上五大極筍消費攻略，包括：

精選超過 1,000 件筍貨低至 22 折優惠

派發高達總值 $1,600 電子優惠券，享高達額外9折優惠

接受 AlipayHK、八達通及 Tap & Go「拍住賞」消費券付款，更有額外優惠

易賞錢會員購物可同時賺取易賞錢及豐澤 i-Coin，換走精選禮品

用滙豐信用卡購物，可享高達額外$400 「獎賞錢」回贈

豐澤網店更限定推出快閃1折抽籤搶購熱賣產品、每週超級品牌優惠及三大抗疫主題產品限時優惠，密切留意豐澤 Facebook 專頁。

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電器幫

由即日起至 4月30日期間，推出一連５日「會員限定閃購日」、過千件產品激減低至３折、加推 優惠券折扣、激抵免運費優惠，以及支援合併付款。

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責任編輯：TOPick港聞組