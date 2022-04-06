【消費券1萬】首輪5000元消費券4月7日到手　一文看清百佳及屈臣氏等店舖限時優惠

▲ 首輪5000元消費券4月7日到手。(陳靜儀攝)

政府於明日（7日）開始派發首輪5000元電子消費券，不少商戶都紛紛推出優惠吸客，TOPick為大家整合資訊，方便第一時間享受最抵優惠。

百佳

由4月4至17日期間，於全線香港百佳門市買50元百佳禮券滿2000元，將送3張50元優惠券 (總值$150)，每單交易最多可獲6張50元優惠券一次。50元優惠券可於下次購物滿100元時使用，每次只限使用一張，而50元優惠券到期日為2022年5月15日。

由即日起至4月7日賞你買一送一超筍優惠，即看:【百佳專頁】

屈臣氏

屈臣氏熱推消費券購物賞：

•於屈臣氏全線分店 買滿$188 即減$15、買滿$368 即減$35、買滿$668 即減$65 (每名用戶只可享每個優惠各 1 次)

• 於屈臣氏網店 買滿$668 即減$65 (每名用戶只可享此優惠 1 次)

• 享盡多款精選保健、美容、個人護理及抗疫產品 $280 獨家優惠

此外，由4月7日起至5月31日期間，於O+O線下線上推出以下一連串消費券購物賞，顧客以 AlipayHK 或八達通卡消費更可賺取獨家購物獎賞高達460元。

豐澤

由4月7日起至5月31日期間，呈獻 O+O 線下線上五大極筍消費攻略，包括：

精選超過 1,000 件筍貨低至 22 折優惠

派發高達總值 $1,600 電子優惠券，享高達額外9折優惠

接受 AlipayHK、八達通及 Tap & Go「拍住賞」消費券付款，更有額外優惠

易賞錢會員購物可同時賺取易賞錢及豐澤 i-Coin，換走精選禮品

用滙豐信用卡購物，可享高達額外$400 「獎賞錢」回贈

豐澤網店更限定推出快閃1折抽籤搶購熱賣產品、每週超級品牌優惠及三大抗疫主題產品限時優惠，密切留意豐澤 Facebook 專頁。

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電器幫

由即日起至 4月30日期間，推出一連５日「會員限定閃購日」、過千件產品激減低至３折、加推 優惠券折扣、激抵免運費優惠，以及支援合併付款。

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責任編輯：TOPick港聞組