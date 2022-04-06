【國民教育】教育局指持續加大力度支援學校開展國民教育　強調應全面綜合在校推行

▲ 教育局近年多方面推展國民教育工作。（資料圖片）

教育局近年多方面推展國民教育工作。教育局局長楊潤雄今日（6日）回覆立法會議員書面質詢時表示，局方持續加大力度支援學校全面開展國民教育，強調國民教育是學校所有人員的共同責任，應全校一起參與，並以全面和綜合的模式在學校推行。

楊潤雄指出，當局持續加大力度支援學校全面開展國民教育，沒有規定將國情教育獨立成科，是為了避免造成與科目內容重疊，以及帶出錯誤信息，即只有負責該科的教師，才有責任推動國情教育。他指，現時學校普遍認同綜合全面推動國民教育的模式，個別學校仍可配合課程宗旨和目標，在現行課程框架內，按校本情況以獨立科目模式推行德育及國民教育。

楊潤雄又說，學校層面的落實，有賴辦學團體、學校管理層整體規劃，學校管理層有責任瞭解和監察教師的教學、教材質素等；而國民教育不僅涉及學校教育，更需社會各界凝聚共識，營造氛圍。

楊潤雄提到，當局已就維護國家安全及推展國安教育，為學校提供詳細的行政和教育指引，並要求學校每年提交年度報告和工作計劃，匯報相關措施的校本推行情況。他指出，會持續檢視相關報告和計劃，透過訪校及與學校的日常溝通，監察和支援學校落實有關工作；局方亦會辦分享會，促進學校之間的專業分享和經驗交流。

另外，楊潤雄指出，當局持續提供多元化的國民教育學與教資源及全方位學習活動，亦持續為教師安排不同模式的培訓活動。待疫情緩和及兩地恢復通關後，他說將籌辦及資助學校，舉行不同主題及參訪點的學生內地交流計劃。

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責任編輯：黃悅晴