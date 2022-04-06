【性侵少年】涉性侵13歲男童　運輸工被控5罪轉介區院再訊

▲ 運輸工涉性侵男童，案件今於屯門裁判法院提堂。資料圖片

21歲運輸工涉在元朗洪水橋公廁及車輛上，3度侵犯12及13歲男童，並疑攝錄犯案過程。涉案運輸工被控3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪等共5罪，案件今（6日）於屯門裁判法院再訊。被告暫時毋須答辯，案件將轉介至區域法院處理，案件押後至4月19日於區院提訊，被告續還押。

21歲被告趙康勝，報稱任職運輸工人，控方今修改及新增控罪。被告被控3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、1項製作兒童色情物品罪及1項刑事恐嚇罪。

控罪指被告於2021年1月底某日，在洪水橋洪福邨洪福商場地下暢通易達洗手間，向當時12歲的男童X作出嚴重猥褻行為，並於同日同地製作兒童色情物品，即描畫X的錄影。

被告另被控於同年7月中某日及於10月23日，分別在洪水橋洪順路丹桂村路公廁暢通易達洗手間及洪水橋石埗村公廁附近的1輛輕型貨車上，向當時12歲及13歲的男童X作出嚴重猥褻行為；並於同年10月26日，在香港威脅X會使他的名舉遭受損害，意圖使X受驚。

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記者：林育慧