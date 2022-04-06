【噪音問題】樓上噪音滋擾投訴後變本加厲　荃灣居民鎚仔敲天花反擊

▲ 樓上噪音滋擾投訴後變本加厲，荃灣居民鎚仔敲天花反擊。

噪音問題經常引發鄰里糾紛。近日有荃灣居民在社交平台發文，指樓上住戶經常製造噪音，包括大力開關門﹑拉枱凳等聲音，多次上門投訴後情況沒改善，甚至變本加厲，事主無奈之下，終於出絕招反擊，用鐵鎚敲打天花，噪音才有改善。

事主於Facebook群組「樓上噪音苦主大聯盟(香港)」發文，指自己是荃灣的居民，近來深受樓上住戶的噪音滋擾，指疫情下小朋友或經常留家玩樂，不時有掉玩具落地的聲音，由於大廈隔音不佳，經常被吵得無法休息，「仲要日日睇樓上心情做人」。

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事主曾上門向樓上住戶投訴，但情況未有改善，反之每日早上9時開始，1小時內便發出十多次噪音，「跑嚟跑去，大力掉嘢喺地下，每次大力閂幾次門，拉枱櫈」。

事主亦曾向管理處反映，並與管理員一同上門，樓上住戶最初否認製造噪音，辯稱噪音由上層傳出，但事主其後展示錄影片段作證，「佢哋兩公婆同我嘈，見佢哋大條道理亦唔覺得有問題，覺得係我唔體恤小朋友玩，我話再唔改善我就報警，佢哋都叫我報警。」

事主發文後，樓上住戶留言回應，解釋受疫情影響，2歲女兒在家玩樂期間，有時會掉玩具和大力關門，又稱會買地墊鋪地減少噪音。沒想到情況依然持續，更疑似刻意製造噪音報復。

忍無可忍之下，事主決定用鐵鎚敲打天花反擊，從圖片可見，天花油漆被敲至剝落，事主表示「唯有豁出去，原本都諗住細裝修，依家天花我唔要了，一齊裝修，樓上終於識停了。」

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責任編輯：羅嘉欣