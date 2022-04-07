【生死教育】疫下多生離死別宜向兒童陳述事實　家長勿以「去咗旅行瞓咗覺」含糊交代

▲ 疫下多生離死別，教育心理學家建議家長為兒童循序漸進講解生死。

新冠肺炎疫症全球肆虐，有關疫症、病危、焦慮、恐慌，甚至死亡的訊息與畫面，可謂鋪天蓋地。當孩子接觸到有關死亡的資訊與畫面的時候，作為家長的你，會否感到不知所措、不知如何向孩子談到有關死亡的課題？人口持續老化的社會現象，加上世紀疫情的出現，令教育工作者及家長意識到，讓孩子從小正面認識人生四個階段：生、老、病、死，培養孩子的身心健康，實在有必要性。或許也是適當時機，與他們一起經歷生命教育的旅程。

前陣子因為防疫的緣故，需要大規模撲殺倉鼠，小孩失去倉鼠嚎哭的畫面令人心酸。孩子由幼稚園階段開始，在校園有植物栽種或小動物飼養活動，這些活動背後皆有著濃濃生命教育的味道，例如生命有開始、有終結、有成長、有變化，因著生命的變化為我們帶來喜、怒、哀、樂。當孩子首次看見自己用心栽種的花朵凋謝、悉心照料的金魚「反肚」，或從小陪伴的毛孩奄奄一息，隨之而來的驚訝與悲痛，或許是孩子學習的好機會。這時侯，成年人無需搬出大道理，只需要一雙聆聽的耳朵，讓孩子在安全的氣氛下跟你討論有關生命的課題，已一個非常難得的機會。

循序漸進講解生死

不同年齡的小朋友，都有機會接觸死亡，隨著小朋友成長，他們對死亡有更多認知，或者有更多接觸的機會，家長可以循序漸進向子女講解生死。5至6歲之前的幼兒較難去理解死亡，建議以事實陳述向小朋友解釋，例如說「人死後，身體不再郁動，佢唔會同我哋講到嘢」；避免以「瞓咗覺」、「去咗旅行」等含糊字眼向小朋友解釋死亡，因為有機會令他們將睡覺或旅行跟死亡掛勾，產生恐懼。

去到小學階段，小朋友已能進一步掌握死亡定義，小朋友成長至10至11歲，他們透過親身參與跟死亡有關的活動，如出席喪禮，或從新聞報導上得知與死亡有關的新聞，基本能夠完全掌握及明白生老病死，但並不代表他們懂得面對。

最新影片：

透過繪本梳理情緒

任何學習都需要分階段吸收，生命教育亦一樣，家長可嘗試透過以死亡為主題的繪本向小朋友作初步教育，對往後梳理小朋友情緒都好重要。可告訴他們面對親人離世，哭或傷心都是正常表現，即使家長也不用在小朋友面前壓抑自己情緒，甚至覺得傷心是懦弱的表現。如過份抑壓，小朋友也不敢輕易抒發情緒。

告別儀式前作預告

如果要帶小朋友出席喪禮，可以先向他們作預告，預先講解儀式的流程，例如可能會見到先人的遺容，現場或許會有人表現傷心、甚至痛哭，讓小朋友有心理準備，減低他們不安。即使告別儀式過後，小朋友可能會有一段時間也表現不開心或不安，家長亦應該耐心去聆聽小朋友的感受，減低他們的疑慮。部份家庭如果有宗教信仰，當中可能帶著鼓勵，對生死的意義有更多闡釋，皆可以成為一家人面對死亡的共同支援；即使沒有無宗教信仰，也不用急於為「死亡」找一個「答案」，只需作出事實陳述便足夠。

不單是對孩子，對所有人也一樣，生命教育的機會俯拾皆是，隨時出現於我們的生命中，這些學習機會本身也有著無窮的生命力、可能性與多變性。與其說父母或教育工作者是給孩子進行生命教育的人，倒不如說我們是陪伴孩子經歷人生、一起同行的人，或許更貼切。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

原文題為「疫下多生離死別 為兒童循序漸進講解生死」

撰文：協康會教育心理學家黃俊傑