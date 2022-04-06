【大專實習】青年廣場推跨部門「職場體驗」實習　現正接受大專生報名

▲ 青年廣場今年再度推出「職場體驗計劃@YS」，現已接受報名。

年輕人畢業後喜歡嘗試不同工作，探索未來的事業路向，更有愈來愈多人成為「斜槓族（Slasher）」享受彈性的工作時間。今年青年廣場推出的「職場體驗計劃」加入了多元化的實習體驗，讓實習生不但能體驗一個部門的工作，更有機會參與其他部門的職場訓練。

青年廣場「職場體驗計劃@YS」今年以「一份實習，無限體驗」為主題，即日起至4月10日接受大專生報名，4月22日將進行2場網上簡介會，提供青年廣場及計劃介紹，讓申請者能了解計劃詳情。申請者須預早登記及出席其中一場Zoom網上簡介會；而5月將會進行遴選。

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成功獲聘的實習生將於6月至7月期間，於青年廣場各個部門體驗職場生活，包括Y旅舍、設施管理部及營運部等，全面體驗不同部門的工作，共為期6星期。實習生可透過跨部門的工作體驗，了解場地管理、旅舍管理及市場推廣等行業，從中發掘自己的興趣、技能及事業路向。

去年度「職場體驗計劃@YS」實習生、於青年廣場Y旅舍內工作的張樂怡分享道：「透過『職場體驗計劃@YS』，讓我首次接觸與旅遊業相關的工作，從中學習不少待客的技巧，例如解答客人的查詢及滿足住客的需求等，亦令我對旅舍營運有更深的了解。」

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而曾於青年廣場營運部實習的陳智豪表示：「參加『職場體驗計劃@YS』，讓我發現自己較喜歡與人接觸的工作。除了能夠體驗不同部門的互動方式，我亦學懂了換位思考不同角色在工作上的考量，對我選擇未來的職業路向有很大的幫助。」

2022年度「職場體驗計劃@YS」詳情︰

招募日期︰即日起至4月10日（日）

遴選日期︰2022年5月

實習日期：2022年6月20日至7月31日（共6星期）

詳情及報名：【按此】

網上簡介會日期：2022年4月22日（五）

第一場：10am-11am

第二場：3pm-4m

形式：Zoom視像直播形式

語言：廣東話

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責任編輯︰林綺玲