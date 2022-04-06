【特首選舉】李澤鉅指新特首應要令香港安定繁榮　期望：令香港人可以住好些

▲ 李澤鉅期望「新特首令香港人可以住好些」。（資料圖片）

特首選舉提名期經已開始。港府下午公布已收到政務司司長李家超辭職，即時開始休假。李家超於下午5時半會見傳媒指，如果辭職獲中央批准，準備參加下一任行政長官選舉。

長江集團主席李澤鉅認為，新一任特首的目標應要令香港安定繁榮，有安定的社會才能有繁榮的發展，並期望「新特首令香港人可以住好些」。

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記者：黃穎津