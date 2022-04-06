【第五波疫情】教育局指英語教師留任及離職率大致穩定　未見有供求失衡問題

▲ 教育局局長楊潤雄表示，英語教師的留任率和離職率大致穩定。（資料圖片）

受疫情影響，本港一度實施禁飛令，有立法會議員關注疫情下會否影響英語教師的留任及流失率。教育局局長楊潤雄今日（6日）書面回覆時表示，英語教師的留任率和離職率大致穩定，現階段未見有供求失衡的問題，預期2022/23學年仍可招聘到足夠的英語教師，滿足公營學校的需求。

教育局自1998年在公營中小學實施英語教師計劃，每間符合準則的公營中小學，可獲提供一名以英語為母語的英語教師教席。楊潤雄表示，疫情下英語教師的留任率和離職率大致穩定，在過去兩年，雖然招聘工作受到全球疫情影響，但仍有足夠英語教師填補空缺。楊潤雄認為，有關教師除基本薪金外，亦可獲附帶薪酬福利，如特別津貼、旅費和行李津貼、醫療津貼、約滿酬金、現金留任獎勵等。他認為薪酬福利具相當吸引力，能夠鼓勵英語教師留任。

過去5個學年，小學和中學的「英語教師」的留任率和離職率如下：

留任率 離職率 學年 小學 中學 小學 中學 2016/17 84% 81% 13% 9% 2017/18 85% 83% 14% 10% 2018/19 84% 82% 11% 8% 2019/20 80% 86% 16% 9% 2020/21 86% 82% 11% 13%

留任率是學年約滿後續約留任的英語教師人數佔該學年約滿的英語教師總數百分率；離職率為約滿後基於退休以外原因，選擇不續約並退出英語教師計劃的人數佔該學年約滿的英語教師總數百分率。由於英語教師的留任率和離職率一般於學年完結後結算，教育局未備有本學年數據。

楊潤雄又說，英語教師離任原因眾多，包括退休、與家人團聚、到其他國家任職或生活等；而是否來港任教的決定，應基於其不同的個人考慮；他們抵港後將成為香港社會的一員，相信英語教師樂於配合抵港時的強制檢疫，而將離任或是否到港任教的決定，歸因於本地的強制檢疫措施，並無實質的理據。為幫助有需要的學校挽留或聘用英語教師，當局亦酌情批准已屆退休年齡的英語教師延任，亦容許聘用臨時英語教師填補空缺。

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責任編輯：黃悅晴