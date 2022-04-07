【創業追夢】90後女生自小立志投身玄學界　 工管系畢業從業餘算命晉身堪輿學家

▲ 唐碧霞說玄學行業比較特別，並不是單靠努力便能入行，要很深的緣份才能做到，因此希望利用自己的能力協助客人趨吉避凶。（黃建輝攝）

重溫大家小時候「我的志願」，相信都不離老師、醫生或律師等，不過今年28歲的唐碧霞，從小已選定要做堪輿學家。為了實現夢想，修畢英國大學工商管理課程後，便放棄加入大企業工作，選擇投身風水命理的古老行業。

入行5年，她曾為不少國際大型企業提供玄學服務，去年更獲得傑出風水策劃顧問獎項。在這個以男性主導的傳統行業中，年輕的唐碧霞能站穩一席位，她說這行需要女性加入。

▲ 碧霞師傅從小希望做堪輿學家，現在終於夢想成真。（黃建輝攝）

樣子甜美的碧霞，中學時曾做模特兒。「我當時一直很想拍攝洗髮水廣告，因此一直保留黑長直髮，從來都沒有漂染過，直到後來如願拍攝洗頭水廣告，發覺拍攝過程很辛苦，拍攝前set頭便用上4小時，每拍攝完一個鏡頭便要重新整理頭髮，足足拍了20小時，回家後我要花差不多3小時才能洗乾淨頭上的髮膠。」

後來她到英國巴拉福特大學（University Of Bradford）修讀工商管理課程，在讀書期間曾參與拍攝工作，令她相當難忘。「我曾拍過一套電視劇，當時與麥長青、李逸朗一起拍攝。由於劇情所需，要在山上、離島及廢棄的學校拍攝，但拍攝地點與洗手間相距很遠，有需要時要集合幾位女演員開車去，因此不太敢喝水。當時所有演員更要在荒島留宿3天拍攝，但住宿的地方熱水供應有限，因此我學會了兩分鐘快速洗頭的方法。」

雖然曾踏足娛樂圈，但她卻不選擇做演藝工作。「入行做模特兒時，讓我明白單靠外表並不是長遠之計，不過可以趁年輕多作嘗試，及早找到自己的人生方向。」

▲ 碧霞於英國巴拉福特大學工商管理畢業，隨後便正式投身玄學風水行業。（被訪者提供圖片）

很早踏足社會工作的她，更明白以興趣發展事業會事半功倍，於是大學畢業便投身風水玄學行業。「小時候婆婆最喜歡拿着前輩李居明的運程書閱讀，所以我第一本接觸的書便是運程書，覺得十分有趣。中學期間我對玄學有深厚的興趣，並開始學習及鑽研面相、八字，還遇到很好的玄學師傅教導我，當時我已立志要做堪輿學家。」

出版運程書日睡3小時

碧霞起初是以業餘形式替朋友算命，後來累積看了數百個命盤。「朋友反應很正面，再徵詢兩位前輩包括曾景成師傅及吳佩孚師傅的意見後，便設立自己的辦公室。」始終萬事起頭難，她起初也曾面對網民一些不友好的評論，幸好有家人及朋友的支持，客人又對她非常滿意，令她可以振作起來。

她有出版運程書，她笑言是入行以來遇到最困難的事。「出版第一本運程書時，由尋找出版社、落實項目及完成寫作只有3個月時間，當中的封面設計及拍攝、內容、排版、校對、繪圖等，我都一一參與。因為從未出版過運程書，所以很大壓力，晚晚只睡3小時，到終於完成看到自己的成品誕生，當時我熱淚盈眶，因有很大的成功感。」

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助藝人谷底翻身

碧霞入行5年，面對過無數客人，碧霞自言有些相當難忘。「某個新年有一個奢侈品連鎖品牌，邀請我為他們的VIP客戶看運程。其中有一位中年女士，我為她看了流年運程，我告訴她身體可能有異樣要作檢查。半年後這位女士便親自到我的玄學館，並寫了感謝信向我致謝，原因是她一向不相信玄學，但聽了我的話後便作身體檢查，後來發覺患上婦科病，由於發現得早可獲得適當診治。」

另外是一名藝人，工作量一直不多，碧霞看過他的八字後發現他翌年會行大運。「我當時跟他說要利用口才、智慧來工作，盡情地做自己，不要理會別人的想法，並告訴他怎樣趨吉避凶。當時他半信半疑，後來一年後他果然谷底翻身，憑着口才更成為了香港知名的YouTuber，事業上取得很大成就，現在已經成功置業。」

工商管理課程助發展

碧霞是位年輕的女堪輿學家，對於傳統以男性作主導的玄學界，自言要加倍努力。「我相信『腹有詩書氣自華』，外表會隨著時間逝去而改變，只有在腦袋裏的知識才能陪伴一生。」

而且碧霞十分敬重麥玲玲師傅，因她為女性在玄學界上作出重大貢獻。「麥玲玲師傅憑著自己努力，成為首位廣受大眾認識的女性堪輿學家，我相信她的經歷遠比我困難，而且她也很願意提攜後輩，讓我獲益良多。」

她更認為玄學界是需要年輕的女性。「女性在家庭、事業及情感上都會遇到困擾，我可以設身處地為她們提供建議及幫助。而且男師傅通常着重理論及結果，女性會帶點感性，我可以開解女性客人的情緒及煩惱。」

▲ 她早前獲財經雜誌Corphub頒發「HKMOL香港最優秀領袖大獎2021」的「香港年度傑出風水策劃顧問」獎項，表揚她在行業的貢獻。（被訪者提供圖片）

碧霞也利用年紀的優勢，讓玄學更緊貼潮流發展。「我會善用社交媒體推廣玄學，把它變得更生活化，例如怎樣選擇一個旺財的銀包、去哪一個國家旅行能夠增強運氣、甚麼顏色的車子會比較旺財、愛偷吃男生的面相等，都是一些簡單易明而且與生活息息相關的課題，可以更加吸引年輕人。」

大學讀工商管理的碧霞，亦把商業的知識運用在工作上。「很多商業客戶在進行重大的決策前，都會詢問我的意見，除了用玄學方法如看八字、易經卜卦等，我亦會用自身的商業知識替他們分析。」此外，她也利用自己的管理知識營運其風水顧問公司、聘請人手、尋找市場定位及宣傳。「這些都是在大學學到的知識，對我來說跟玄學一樣也是終身受用。」

記者：招美寶