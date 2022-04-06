【明星理財】曾遇意外險喪命用積蓄醫病　彭家麗享受單身靠自住樓保值

▲ 彭家麗唱了《不喜歡孤單一個》多年，其實也很享受單身。

曾歷90年代卡拉OK熱潮的人，一定唱過彭家麗和蘇永康的經典歌《從不喜歡孤單一個》。作為原唱者之一，彭家麗至今仍受惠這歌，不乏表演賺錢的機會，而13年因跟朱主席合唱此曲，在對方「自我陶醉」演繹下，彭家麗表現淡定更獲網民大讚。

彭家麗在中學年代因參加「CBS/Sony亞洲之星歌唱比賽」奪冠，而獲得一紙唱片合約。89年推出首張唱片《再見19歲》，無添加清純氣質，在當年百花齊放的樂壇佔一席位。

回首30多年的音樂事業，彭家麗形容一直只感到自己是「小眾」。她解釋：「雖然喜歡唱歌，卻自覺不是超級有表演慾，也不識得去埋堆，在一堆人中，永遠不是每分鐘都在營造氣氛的那人，所以直到如今，都仍然覺得在這個圈似是格格不入。」

▲ 彭家麗其實很喜歡單身一個。（黃建輝攝）

曾因失獎而痛哭

人際關係非強項，彭家麗唯一可以做的，是用心做好自己的工作，無論是一首歌，還是只有幾句對白的演出，彭家麗都是傾盡了心機去完成，也曾得過不少前輩的讚賞，可是在娛樂圈，講努力更講際遇和運氣，彭家麗坦承一度心灰意冷。

92年她以一曲《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》成大熱歌曲，彭家麗一心以為終於有機會拿人生首個歌曲獎，還悉心打扮了出席電台主辦的樂壇頒獎禮，可是十首得獎歌曲公布後，彭家麗才知道自己沒有入選。

她憶述：「當時頒獎禮仍未完，我已經哭著離開，因為太失望，明明歌曲那麼hit，為何卻不拿不到獎。翌日還要被唱片公司『照肺』，指我不尊重大會，令電台高層很生氣等，我知是做得不好，但那刻真的很難過，也因為太年青，不懂得怎樣處理。」

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因為自責做事不夠圓滑，彭家麗給了自己很多壓力，至94年《從不喜歡孤單一個》大hit，她如願拿下歌曲獎後，卻主動向公司要求解約。「因為覺得已給自己有了交代，也不想再承受太多壓力，好想離開這個圈一陣子。」

遇奪命意外反思人生

往後幾年，憑著這兩首金曲，彭家麗登台唱歌工作不斷，讓她安心地以唱歌作為生計。至2004年，她的人生卻經歷另一場巨變。

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當日她在深夜回家時，遭賊人扑頭搶劫，因頭骨破裂，幾乎喪命，在鬼門關走了一圈後，彭家麗除因此信了教，亦再度思考人生去向。「自己讀完書後便做歌手，從來沒有做過其他工作，總是有些遺憾，而且在意外痊癒後，身體機能不復以前，擔心日後不能再依靠唱歌維生，07年在朋友介紹下，第一次返寫字樓工，做類以秘書助理的工作。」

因為不想予人玩票感覺，彭家麗很努力適應新工作環境，可是一年後因為金融海嘯，她無奈被裁掉，後來轉任歌唱學校老師，13年因同朱總理合唱事件，人氣急升，又再受迷樂迷關注，輾輾轉轉，人生還是離不開唱歌。

最近她出了闊別多時的新歌《醜怪》，唱出在逆境中仍要努力自強，就算力量微小，但相信自己就能強大，既希望在這個艱難時期鼓勵人心，也是唱出自己歷年的心聲。

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▲ 弟弟彭皓鋒同是藝人，兩姊弟也經常互相鼓勵打氣。（受訪者提供圖片）

母親離世添遺憾

彭家麗也不是沒有人生的遺憾，較早前媽媽因癌離世，也給她帶來打擊。「我的家庭是比較傳統，父母雖然關心子女，卻很少會用口講出來，所以我跟媽媽的感情也是很含蓄的，直至她患症，常陪她看醫生，母女間才有更多內心對話，那時才發現媽媽是個很可愛的人，而她確診後不久已離世，錯過更多真心相處的時間。」

她最感可惜是一家人從沒有一齊試過旅行，也很少全家福照，可說是內心一點點的遺憾。「人生就是這樣，有些事錯過了，就再也不能回頭，故有機會時就要好好珍惜。」

▲ 現時彭家麗除當歌手，教授唱歌也是主要收入來源。（黃建輝攝）

反而，彭家麗許多朋友常為其姻緣著緊，她就只一切隨緣。「以前家人問得多，都會想自己幾時會結婚，現在就就沒有所謂，好多人更說羡慕我可以自由自在，有時幫弟弟湊小朋友，也覺得頗困身，就算兩個人住，彼此都有不同意見。現在很享受單身，想做甚麼去哪裡都可以，加上我在家大小事都可自理，連鑽牆不也用人幫，雖然有時生病都想有個人陪伴邊，但這個責任也可由爸爸代勞，所以現時確未有找個伴的需要。」

有宗教信仰的她，在講座分享和上輔導課中，有更多心靈得著。「我的人生經歷了很多事，現在也接受了自己的不完美，明白到要享受當下，珍惜和知足，做人才會快樂。」

▲ （黃建輝攝）

早置業免交租煩惱

彭家麗自言獨立，能管理好生活大小事情，但說到理財，就坦言糊塗，也不懂得做太多投資。「因為曾遇上意外，有段時間大部分的儲蓄都用作治療之用，曾經都有過經濟壓力，要靠家人援助，感恩是十多年前已買了樓，現時有總算地方住。」

談到買樓原因，她解釋：「我好早就搬出家自住，用表演和教唱歌的錢去租樓，也試過跟朋友合租，後來覺得幫業主供樓都不太化算，在返寫字樓工的一年，就扚起心肝儲首期，2010年金融海嘯後樓價有不少下調，我就決定上了車，現在仍在供，但也慶幸當日有買樓上車，否則現在的樓價更難去置業。」

記者：區家歷