【大學排名】本港7學科打入排名十大　港大牙科回升至全球第2位

▲ 2022世界大學學科排名，港大牙醫學院為全球第二。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）最新「世界大學學科排名」出爐，本港院校共有7個學科打入全球排名10大，雖然比去年多出3科，仍遠遜於新加坡的23科。本港以香港大學牙科排名最高，全球排第2位，略為回升1位；而港大有26個學科躋身全球50大，仍落後於亞洲區內多間名牌大學。

QS今日（6日）公布世界大學學科排名2022，以5個範疇共51學科區分，按學術聲譽、僱主聲譽及論文引用次數等4項指標，並因應不同學科調整比重，比較全球88個國家或地區、1,543間大學的15,200個課程表現。

本港9間院校共178個課程上榜，若連同廣泛學科領域佔27個排名，共佔205個排名，其中70科下跌、87科上升、5科新上榜，以及43科不變。

本港3間院校學科躋身全球10大，港大佔5科，曾稱冠全球的港大牙科排名早年下跌，再由去年第3位，回升至第2位；理工大學酒店與休閒管理則微跌1位至第10位，演藝學院表演藝術第10位排名不變。本港院校共有18科躋身全球20大，仍低過新加坡的41科次；若以全球50大排名計算，本港佔70個科次，但低過內地的100科次，仍屈居亞洲第二。

比較各校打入50大排名科次，本港最多的是港大，共有26科上榜，按年減少2科，相比日本東京大學及新加坡國立大學各佔37科，港院校被大幅拋離。

QS研究總監Ben Sowter表示，若以躋身十大排名學科數目計算，香港為亞洲區內表現第二佳的大學，僅次於新加坡，整體結果顯示本港仍然擁有世界一流高等教育體系，但任何大學及政府都不能在全球日益激烈的競爭下感到滿足，成功的大學必須繼續重視其研究成果。

港大牙醫學院回應表示，今次是其第5次獲評全球首2名，指截至目前為此，沒有其他學府獲此成就。牙醫學院院長傅立明對結果感到非常欣喜，認為是學院卓越學術地位的最佳印證，有賴一班敬業和優秀的師生，以及港大和菲臘牙科醫院的支持，又說：

在目前充滿挑戰的時刻，大家都期望有好消息振奮人心，學院得獲此非凡成就，這將有助我們超越困難、放眼向前，提醒我們未來其實掌握在自己手中。

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記者：馮琪雅、李榮忠