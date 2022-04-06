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【大學排名】2022世界大學學科排名　港大牙醫學院為全球第二

社會 18:14 2022/04/06

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2022世界大學學科排名，港大牙醫學院為全球第二。（資料圖片）

國際高等教育機構QS剛公布的「2022世界大學學科排名」，香港大學的牙醫學科獲評為全球第2名，亦是港大牙醫學院第5次獲評全球首2名，至目前爲止，沒有其他學府獲此成就。

牙醫學院院長傅立明教授感到非常欣喜，認爲成就有賴一班敬業和優秀的教職員和學生，他們有著作為口腔健康科學、教育和專業牙科護理全球領導者的共同願景，最新的排名是學院卓越學術地位的最佳印證。

傅立明教授強調，港大一直以來支持學院的發展，為教學與研究工作提供具啟發性的氛圍環境，以及菲臘牙科醫院同僚的支持，對學院的成功至爲關鍵，他說：

在目前充滿挑戰的時刻，大家都期望有好消息振奮人心，學院得獲此非凡成就，這將有助我們超越困難、放眼向前，提醒我們未來其實掌握在自己手中。

今年同樣是牙醫學院40周年，香港大學牙醫學院乃全港唯一提供本科及碩士課程的牙醫學院。目前在香港工作的普通科和專科牙醫，幾乎都曾在學院接受教育和培訓。學院最近成立「先進牙醫學研究所」，處理複雜和嚴重的口腔疾病個案，並提供牙醫碩士培訓，以及促進研究創新和轉化。

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責任編輯：李榮忠

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