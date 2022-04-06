【兒童染疫】至今8名兒童染疫後數周現多系統發炎綜合症　劉宇隆：部分現發燒心臟衰竭等

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴竣，早前不乏有兒童感染後死亡個案，身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的港大兒童及青少年科學系講庭教授劉宇隆表示，疫情至今已有8名染疫童不治，目前仍有30多宗兒童重症個案，他指其中有些個案嚴重，或會再有10個到15個兒童不治；亦有兒童在感染後4至6周出現多系統發炎綜合症。他指，接種疫苗能大大減低出現急性感染症狀，以及其後的併發症。

劉宇隆今日（6日）在出席港大節目時表示，本港發現有8個兒童在感染新冠肺炎後4至6個星期，出現多系統發炎綜合症，單是今日亦接獲1、2個，症狀包括發燒、出疹、心臟衰竭、腎臟衰竭等，有些個案曾危殆幸好搶救回來。

除了急性感染之外，有研究指曾患上新冠的人士將來患上二型糖尿病的機會多出4成，兒童感染新冠肺炎後，出現多血管病、糖尿病的機會或會增加。不過，他指接種疫苗後有助大大減低急性感染症狀，以及其後的併發症。

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記者：李榮忠