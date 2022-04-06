【甲型禽流感】河南濮陽新增1宗H5N6個案　28歲男子情況危重

▲ 河南濮陽新增1宗H5N6個案，28歲男子情況危重。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（6日）正密切監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

個案涉及一名居於河南省濮陽市的28歲男子，於發病前曾接觸活禽。他於3月18日出現病徵，並於3月19日入院接受治療，現時情況危重。

自2014年至今，內地衞生當局通報共75宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。衞生防護中心發言人表示，所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。

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記者：黃穎津