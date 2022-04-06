【特首選舉】唐英年支持李家超參選特首　大讚對方愛國愛港、為人務實接地氣

▲ 全國政協常委唐英年。（資料圖片）

政務司司長李家超今日宣布辭職，並表明參選下屆特首意願。全國政協常委唐英年，對此表示歡迎及支持，深信李家超是有承擔的愛國愛港參選人。

唐英年形容，李家超具備三方面條件，包括長時間在政府工作，曾擔任紀律部隊首長職務、特區政府主要官員，形容他是一位忠誠愛國者、一位愛國愛港的參選人。

他又指出，李家超警隊出身，及後擔任問責官員，其能力經得起剛性考驗，而且出任保安局局長和政務司司長期間，一直立場堅定，貫徹執行政策。他續指，李家超在應對疫情方面，全力統籌特區政府防疫抗疫，並積極推展與內地通關的工作。

唐英年又認為，李家超為人務實、接地氣，將有助凝聚社會共識。他指出，疫情令社會、經濟出現不明朗因素，強調香港需要有能力、有擔當的領導及管治團隊，凝聚共識、團結各界，與社會共同努力，解決長期深層次問題，帶領香港再出發。

另外，唐英年指，今次是完善選舉制度安排後，首次行政長官選舉，由新組成的選舉委員會選出下任特首，形容對「愛國者治港」成功落實，具有重大意義。

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記者：胡偉明