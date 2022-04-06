【新冠疫苗】再多7宗曾於離世前14日內接種疫苗死亡個案　衞生署上周接40宗打針後異常報告

▲ 截至4月3日晚上8時，本港市民合共接種約1,525萬劑新冠疫苗。（譚以諾攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續。衞生署今日（6日）公布，截至4月3日過去一周，衞生署共接獲7宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及5男2女，年齡介乎58至93歲，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

衞生署指，截至4月3日的過去一周，共接獲40宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報、涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，並沒有接獲涉及3至15歲青少年接種疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

截至4月3日晚上8時，本港市民合共接種約1,525萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約653萬名，當中包括92.2%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,291宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%；涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括94宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



截至4月3日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘28宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：黃悅晴