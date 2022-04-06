【星級靚媽】李蘊入行18年復出娛圈　以閨蜜鄧紫棋何超蓮為目標

▲ 李蘊復出娛圈。

李蘊（Renee）於2003年被當年經理人Peter Chiu邀簽約成為旗下藝人，直至2015年下嫁現任老公羅章冠，榮升人妻兼跟對方到內地發展，先後誕下一女一子湊成好字。Renee見一對仔女開始長大決定復出。

12歲出道，到今年剛好18週年，一直對幕前演出非常熱忱的Renee，在粉絲的支持下，決定重投Peter Chiu旗下公司輝皇娛樂，並簽下1314(一生一世)長約，Renee希望一生一世都有Peter照顧及保護，能夠重新開展及開拓更多工作機會，為了配合娛樂工作未來將會中港兩邊工作。

▲ 重投舊公司旗下。

去年緊急入院切除脊椎腫瘤的Renee被問到是否已康復？她說：「已經康復！覆診時醫生話傷口埋得幾好！照X光裡面嘅螺絲位置都正確！不過醫生話我皮太薄無咩肉，隔住層皮都摸到螺絲！哈哈哈！」

中港兩邊飛，會否擔心未能照顧子女？Renee完全不擔心：「其實廣州好近，直通車只需兩個鐘車程，以前未有疫情，我都成日中港兩邊走，我媽咪幫忙照顧兩個小朋友，所以我好放心！」

▲ 將中港兩地發展。

Renee開心表示今次復出獲老公支持：「小朋友出世之後，我留在屋企做咗幾年全職媽媽，依家小朋友開始大，我有多啲時間做其他事，老公都好支持我做返我喜愛嘅嘢，例如唱歌拍戲，30歲，話大唔大；話細唔細，趁住仲有理想仲有活力，應該繼續充實自己！只係老公平時比較低調，哈哈！」

與鄧紫棋及何超蓮成閨蜜的Renee問到會否邀請鄧紫棋合唱作復出頭炮？她說：「三姐妹各有各忙，同埋佢地主要市場都在內地，好開心見到佢地做得好好，我呢位人母都要努力先做好自己，做個好榜樣！」

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