【特首選舉】林健鋒形容李家超為下屆特首合適人選　麥美娟大讚具正義感、不畏難肯做事

▲ 行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

多名立法會議員回應政務司司長李家超辭職。身兼行政會議成員的經民聯林健鋒，讚揚對方熟悉政府運作、為人有承擔，而且立場堅定可靠，形容是下屆特首的合適人選。

林健鋒表示，自己認識李家超多年，其中他自去年6月升任政務司司長後，一直與社會各界，包括商界「有傾有講、合作無間」，細心聆聽並跟進各方訴求；在應對疫情方面，亦做好統籌協調，盡力理順政出多門的問題。

他認為，特首政府未來首要工作是鞏固及提升國際金融中心地位，融入國家發展大局、參與大灣區建設，盼望下屆政府致力團結香港各界，令香港重新出發，吸引及挽留人才工作，繼續推進維護國家安全的後續工作，亦解決土地房屋、安老、醫療等深層次矛盾問題。

工聯會麥美娟則在社交網站表示，深信新選舉制度會幫助選出一位合適、有能力帶領香港走向新繁榮的行政長官，望新一任的行政長官能繼續團結社會各界，齊心抗疫，特別是能為香港打工仔女的合理權益保障方面多作出努力，並帶領新一屆管治團隊為香港長遠發展再創高峰，為國家繁榮富強作出香港貢獻。

麥美娟在帖文中又指，對李家超過去多年在政府不同崗位上工作，表示欣賞和感謝。她讚揚對方在擔任保安局副局長期間，主動向她了解不良財務中介騙案，並而說到做到，指示警隊設立專隊協助跟進她轉介的求助個案，形容李家超是一位有正義感、不畏難肯做事的問責官員。

她又讚揚李家超在反修例風波期間，對內穩定紀律部隊士氣，對外力抗黑暴衝擊，往後在止暴制亂，籌備、落實《國安法》以至執法工作上，更展現其愛國愛港立場堅定、政治忠誠，行事冷靜果斷。

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記者：胡偉明