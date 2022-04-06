【恢復面授】疫情下兒童情緒、過重問題增多　劉宇隆：最先放寬應該是學校面授

▲ 疫情下兒童情緒、過重問題增多，劉宇隆：最先放寬應該是學校面授。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴竣，早前不乏有兒童感染後死亡個案，身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的港大兒童及青少年科學系講庭教授劉宇隆今日（6日）在出席港大節目，被問到為什麼兒童在第五波疫情感染症狀特別嚴重，劉宇隆指今波疫情受感染人數增多，所以兒童被感染的人數同時亦會增多。

而且過去兩三年兒童基本上沒有實體上課，劉宇隆指兒童通常會在小時候互相感染不同病毒，教育免疫系統，惟過去兩年兒童沒有機會用此方法增強免疫力。同時，小朋友氣管較為狹窄，目前有5%感染的小朋友會出現嘶吼症，出現氣管收窄及發炎。

劉宇隆表示，在疫情下有不少兒童出現情緒問題，社交能力亦出現障礙，而且超重問題亦越普遍，兒童在疫情下普遍增重5至20公斤。他認為要盡快復課，不應跟疫苗達到多少水平掛鉤，最先放寬應該是學校面授。他表示，兒童接種疫苗與否都應該可以回校上課，惟要區分有打針及沒有打針的兒童。他舉例：

有接種疫苗的兒童可以上音樂堂、體育堂，能在學校食飯，而未有接種疫苗的兒童就只能留在班房，食飯就需要回家吃

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記者：李榮忠