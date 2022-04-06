【特首選舉】狄志遠盼與李家超對話　倘能建立信心會考慮提名及投票支持

▲ 新思維社福界議員狄志遠。（經濟日報資料圖片）

新思維主席、立法會議員狄志遠表示，暫時聽到聲音顯示，今次特首選舉似乎只有一人參選。他希望就3個訴求，與已辭職的政務司司長李家超話，若能夠建立信心，會考慮給予提名和投票支持。

狄志遠形容，李家超公眾形象比較硬朗，較多處理國家安全、執法問題。但他同時指出，特首一職亦要處理其他社會發展和經濟民生問題，期望李家超在特首選舉過程中，表述治港理念，顯示柔性一面，以及有多元能力組成的班底，否則對未來開局未必有利。

狄志遠又指，個人主觀希望今次特首選舉有競爭，可以比較不同候選人的優劣，期望候選人能面向社會和市民，提升認受性，否則日後施政將遇到很多困難。

作為選委會中極少數的非建制派，狄志遠表示，希望就3個訴求與李家超對話，包括希望有社會復和的方案和具體措施、推動邁向《基本法》要求的「雙普選」，以及在福利政策上有較大突破。他續指，這些訴求並非硬條件，強調新思維會集體考慮和詳細商討。

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記者：胡偉明