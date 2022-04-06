【主教山配水庫】檢討報告揭水務署沒向古蹟辦提供完整資料　雙方溝通存問題

▲ 被評為一級歷史建築的深水埗主教山前配水庫。（資料圖片）

被評為一級歷史建築的深水埗主教山前配水庫去年險遭清拆。發展局今（6日）公布水務署及古物古蹟辦事處處理清拆事件所作出的檢討報告。報告指出，水務署及古蹟辦已按規定行事，但仍存在不足，包括雙方溝通存在改善空間、員工認知不足及水務署向古蹟辦提供的資料不完整等。

報告指，現行文物影響評估機制，旨在處理基本工程項目對已評定為具文物價值項目及尚未確定而可能具文物價值項目的潛在或實質影響，水務署及古蹟辦有按技術通告規定完成諮詢工作，惟技術通告未有就須向古蹟辦提交的資料種類和細節，訂立明確指引，以致水務署在事件中向古蹟辦提供了未能反映前配水庫內部建築特色的資料，而雖然水務署擁有另一份可展示前配水庫橫切面及拱形頂部設計的工作圖則，也沒有向古蹟辦提交。

不過，負責調查事件的工作小組認為，前配水庫的內部建築特色一直於漆黑的密閉空間內，若沒有預先安排高效率照明或數碼掃描裝置，要拍攝高質量的相片存在困難，工作人員亦難以體會有關建築特色。

報告又指，水務署及古蹟辦的溝通存在改善空間，如水務署諮詢古蹟辦時，把配水庫稱為「水缸」，令古蹟辦以為配水庫是一個普通水缸，而沒有處理配水庫的評級和未有進一步要求水務署提供資料或安排實地考察。小組認為，若雙方能各自多行一步，在溝通過程與對方作出澄清或尋求對方的確認，拆卸前配水庫的決定或可適時獲重新檢視。

報告亦指出，水務署職員或對文物保育缺乏認知，以致未有提交足夠相關資料予古蹟辦，不利古蹟辦的評估工作，而雖古蹟辦職員不理解水務署所保養的多個構築物，均稱為「水缸」，但古蹟辦作為負責就文物保育事宜向工務工程代理提供專業意見的政府單位，應以格外審慎的態度，向水務署索取進一步資料，以免不慎遺漏一些看似「普通」但具有潛在文物價值的項目，並應就必須採取的跟進行動，向水務署提供清晰的建議。

報告提出修訂技術通告，包括定明工程代理須向古蹟辦提交的詳細資料，及在有需要時安排實地考察，訂明丁級工程項目若涉及修改或拆卸工務部門，尤其是水務署及渠務署所保養而又可能具文物價值的設施，其撥款文件中的「文物影響」段落，須得到古蹟辦的同意。另外，亦建議透過定期舉辦聯合研討會，讓古蹟辦及工務部門的職員瞭解部門在文物影響評估機制下的責任、具文物價值設施的特色和評估、在文物影響評估機制下處理可能具有文物價值項目時的關鍵事宜等，從而改善部門之間的溝通及員工的認知等。

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責任編輯：黃小冰