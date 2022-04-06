【電話騙案】40歲主婦墮假冒中聯辦官員騙案　被騙6500萬為今年最大宗

▲ 40歲主婦墮假冒中聯辦官員騙案，被騙6500萬為今年最大宗詐騙案。（警方直播截圖）

警方接獲一宗假冒內地官員電話騙案，40歲女事主被指身陷刑事案件，騙徒多次與受害人會面，竊取受害人銀行密碼，在10個月期間合共遭騙去約6,500萬元，騙徒食髓知味欲以同樣手法詐騙女事主丈夫，丈夫有所懷疑，今年4月報警才揭發有關案件，為本年度金額最大的詐騙案。

深水埗警區重案組高級督察楊震宇表示，警方於4月3日接獲一名40歲家庭主婦報案指，於去年6月接到一個自稱中聯辦官員的電話，指她涉嫌與一宗於內地發放假新冠疫苗資訊的案件有關，要求事主登入一個假冒中國人民檢察院網站，並把銀行帳號及密碼輸入到該網站，作調查之用。

其後在6月至9月期間，女事主先後4次與4名騙徒會面，接收騙徒們提供的手提電話，聲稱作溝通之用，騙徒更要求女事主將她的電話卡插進騙徒的電話，惟手機預先安裝惡意程式，騙徒就可截取網上銀行一次性密碼。

在最後一次會面時，其中一名騙徒把一份假商業合約交予事主，稱協助事主向銀行解釋款項去向，要求事主共轉帳4,600萬港元到一個指定戶口。事主一直未有發現上當，直至與家人商量事件，丈夫懷疑妻子遇上騙徒，經翻查銀行紀錄後，發現戶口另有1,900萬元被轉走，一共損失6,500萬元，事主遂於4月3日報警求助。

商業罪案調查科高級督察陸鴻基表示，今年1月共接獲102宗電話騙案，比去年同期升22.8%，涉款共4344萬，當中假冒官員及「猜猜我是誰」騙案各佔一半，提醒市民要格外留意由「+852」字頭的來電。

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責任編輯：李榮忠