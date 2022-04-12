【復課快測】家長憂為幼童快測會「流鼻血」　兒科醫生教合適採樣方法

▲ 兒科醫生關日華教路家長為兒童「撩鼻」時，以檢測棉棒長度計算。

中小幼學校4月19起分階段復課，教育局建議上學前須快測，不少家長擔心幼童難做快測，而且幼童對快速測試「撩鼻」感抗拒，兒科醫生關日華教路家長為兒童「撩鼻」時，以檢測棉棒長度計算，如為6歲以下幼童快測，棉棒先後插入兩邊鼻腔1.5厘米，並繞鼻腔內轉圈，而6至12歲幼童則插入兩邊鼻腔2厘米則可，強調不會因而傷及血管或「撩到腦」。

【復課】小學4.19中學5.3起分階段復課 校方可自行分配各年級恢復實體課時間，詳情即看:【下一頁】

不少家長正苦惱如何為幼童使用快測，林太育有兩名分別3歲及5歲子女，根據教育局最新復課指引，幼童亦要快測，她指出兩名子女都十分抗拒快測：

攪唔惦，一惦佢地就避開，有時我好驚插親佢地，佢地愈爭扎愈麻煩。如果仲要早上處理，真係要早好多時間起身！

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華早前接受港台節目《醫生與你》訪問，被問到有關為幼童進行快速檢測的注意事項，幼童有否其他取代檢測方法，他解釋如小童未能做到「Kruuuna」的聲音，清出來自咽喉的唾液作樣本，家長就不應以深喉唾液方式為幼童檢測。

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。(資料圖片)

至於喉嚨拭子採樣或是鼻咽拭子採樣，關日華認為如以喉嚨拭子為小童採樣，小童或感辛苦及會有嘔吐感覺，故應改以鼻咽拭子採樣；又教路成人以鼻咽拭子採樣，拭子棒可插入鼻腔2、3厘米，6至12歲幼童插入2厘米，6歲以下幼童則1.5厘米已足夠：

一定要撩到鼻的黏膜，兩邊鼻圍繞住撩5次。

另外他提到，兒童感染Omicron後發燒情況普遍，是身體對抗病原體的一連串免疫反應，如家長懷疑發燒，應以耳探式溫度計，每4小時為小童量度體溫，並需寫下體溫紀錄，以便日後求診時作參考：

以觸摸前額方法包括手背或手掌，極之不可靠，不應用以來量度體溫。

他又指坊間有不少謬誤，澄清發燒與「燒壞腦」無關係，解釋發燒屬患童被感染的表徵，腦部受損或因腦炎或腦膜炎，包括病毒底細菊入侵神經中樞系統，又或是出現嚴重敗血病，亦有可能因長時間抽筋令腦部缺氧所致。

關日華提醒，發燒逛應多喝水，加快新陳化謝，並以溫水洗澡而非凍水，避免因凍水令血管收縮，礙血液流到皮膚，令身體未可散熱；亦避免穿太厚或太多衣服「谷汗」，應穿合適衣服方便患童散熱，如高溫令小童不適，可服用醫生處方的退燒藥。

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記者：陳正怡