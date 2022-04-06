【院舍人手】租海濱花園單位作員工宿舍遭居民反對　院舍指已退讓：居民曾阻送飯

▲ 第五波疫情爆發，老人院成重災區。（資料圖片）

第五波疫情爆發後，本港安老院舍成重災區，一度人手不夠需要向內地求援。社署早前有時限放寬「補充勞工計劃」，津院及私院可以無需考慮人手比例從內地輸入外勞來港。位於荃灣的海濱花園管理處早前發出通告指，周一時有一行10人入住海暉閣一單位居家隔離，引起居民反對。

▲ 海濱花園管理處通告。（網上圖片）

據了解，是次來港並非社署直接向內地聘請的護理人手，屬私人院舍透過「補充勞工計劃」聘請。院舍負責人、安老服務協會主席陳志育指，是次一行有12人，希望可以補充到安老院舍人手不夠的問題，「員工來都要有地方住，之前租房時亦同業主講明係用來作員工宿舍。」

對於居民的反應，陳感到無奈。他表示無論租約、還是政府相關的防疫條例，院舍及來港的外傭均未有違反。他指出昨經過溝通後已經有所讓步，會在員工完成檢疫後退租，惟居民仍然不滿，更曾阻止人上樓為正在隔離檢疫的員工送飯，「都已經讓咗步，但希望唔好霸凌佢哋（員工）。」

陳認為屋苑居民的擔心並不理性，尤其屋苑內亦會有從內地返港需要家居隔離的居民。另外，安老院舍缺人手，故而需要從內地聘請，目的也是可以照顧香港的老人，尤其現時廣東的疫情較香港程度輕很多，「你驚啲員工，其實員工都會驚香港的疫情嚴重。」

根據廣東省衛生健康委員會官方網站公布，廣東省全省過去24小時增加7宗本土個案、5宗境外輸入（包括2宗香港輸入），而香港過去24時則新增2777宗個案。

據了解，院舍今晚與業主已達成協議解除租約，員工會短期內遷離海濱花園。

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記者：袁澍