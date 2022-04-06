【洪為民生日宴】食環署向6人發7張罰款通知書　包括4張涉無掃「安心出行」

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第五波疫情肆虐至今已逾3個月，今年初更爆發洪為民生日群組，逾百人於灣仔灣景中心Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant舉行生日派對，民政事務局前局長徐英偉、警務處處長蕭澤頤及前海關關長鄧以海等曾有參與。食環署今日（四月六日）公布有關調查結果，已向該餐飲處所發出傳票，以及向6名顧客發出合共7張定額罰款通知書。

食環署指，傳媒於1月上旬廣泛報導灣仔一間餐飲處所宴會活動中，懷疑有人違反《預防及控制疾病條例》附屬法例的適用指示及其他法例，事件引起廣泛關注。食環署基於公眾利益考慮，在獲悉該宴會活動中有人可能違例之後，立即採取行動展開調查。

署方完成調查後，向6名顧客發出合共7張定額罰款通知書，當中4張涉及違反第599F章的適用指示有關使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼的規定，另外3張涉及違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）有關佩戴口罩的規定，全部個案的定額罰款已全數繳交。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）當時適用的指示，該餐飲處所負責人涉嫌沒有張貼顯示「特定範圍D區」的正確平面圖及有關每小時換氣量的適當告示。食環署已向該餐飲處所發出傳票，案件排期於4月22日在法庭聽取答辯。

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責任編輯：陳正怡