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【食物安全】Kinder一款朱古力或含沙門氏菌　食安中心籲回收

政治 21:45 2022/04/06

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(擷自英國Kinder網頁)

食物安全中心今日（6日）公布，透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局及愛爾蘭食品安全局發出通告，指健達(Kinder)「Egg Hunt Kit」可能受沙門氏菌污染而正在當地回收；中心即時聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查發現該通告提及的產品並沒有在香港出售，惟其後得悉愛爾蘭食品安全局再發出通告，擴大回收範圍至涵蓋更多健達產品。

食安中心再與主要進口商和零售商跟進，發現有關產品曾進口本港，有關進口商已將受影響產品停售及下架，並展開回收；中心呼籲市民不要食健達「Egg Hunt Kit」產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。市民可於辦公時間致電其熱線2736 3866，查詢有關產品的回收事宜。

產品資料如下：

產品名稱：Egg Hunt Kit
品牌：健達
來源地：比利時
淨重：每包150克
此日期前最佳：2022年8月21日
進口商：City Super Limited

發言人解釋，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。中心會加強抽取相關產品樣本進行化驗和就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：陳正怡

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