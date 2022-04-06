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【特首選舉】預留2.28億元進行選舉　押後選舉涉5千萬額外開支

政治 21:48 2022/04/06

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選舉事務處為下月特首選舉，在今個財政年度預留撥款2.28億元。（經濟日報料圖片）

特首選舉下月8日舉行。選舉事務處回應議員書面提問時指，2022/23年度預留2.28億元，用作籌備及進行特首選舉，至於押後選舉所需的額外開支，初步估算約5千萬元。

選舉事務處指，特首選舉籌備到完成，會橫跨超過一個財政年度，相關籌備工作已在2020/21年度展開，已用了8,500萬元，而今個財政年度則預留撥款2.28億元，當中有1.51億元，用予租用場地、投票站、交通費等。

不過，有關數字未計算，因應押後選舉而產生的開支，初步估算，押後選舉涉5千萬元額外開支，會透過調配資源，以及已預留撥款去應付，而特首選舉的宣傳開支約400萬元。

另外，政制及內地事務局在去年3月起，投放超過1,600萬元，宣傳中央出手修改選舉制度，包括印發10萬本小冊子、設專題網站、在當眼地點宣傳等。在1,600萬當中，以在公共交通工具廣告涉款最多，當局動用約336萬元，其次是花約280萬元於報章廣告。

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記者：陳宛彤

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