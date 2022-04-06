【強制檢測】再多25處所納入強檢　涉元朗廣場、屯門悅湖山莊12座等【附名單】

▲ 再多25處所納入強檢，涉元朗廣場、屯門悅湖山莊12座等（林宇翔攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，以及污水驗本檢測陽性，25幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月7日至8日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

25幢被納入強檢的大廈如下：

柴灣小西灣邨瑞盛樓

慈雲山慈正邨正安樓

天水圍天晴邨晴碧樓

牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

屯門富泰邨愛泰樓

大圍新翠邨新芳樓

新蒲崗采頤花園 8 座

石硤尾白田邨麗田樓

元朗青山公路 - 元朗段 249-251 號元朗廣場 (包括位於元朗廣場地下 至 4 樓的商鋪及樓上住宅)

屯門悅湖山莊 12 座

屯門山景邨景樂樓

沙田水泉澳邨映泉樓

馬鞍山錦豐苑錦萱閣

葵涌葵芳邨葵正樓

油塘油麗邨秀麗樓

黃大仙竹園南邨貴園樓

鑽石山鳳德邨斑鳳樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

上水旭埔苑唐湖閣

粉嶺祥華邨祥順樓

馬鞍山利安邨利盛樓

葵涌葵涌邨曉葵樓

香港仔石排灣邨碧朗樓

長沙灣幸福邨福日樓

深水埗海達邨海華樓

政府指如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，在1月6日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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責任編輯：鄧凱文