【強制檢測】再多25處所納入強檢 涉元朗廣場、屯門悅湖山莊12座等【附名單】
社會 21:59 2022/04/06
因應有初步陽性及確診個案曾到訪，以及污水驗本檢測陽性，25幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月7日至8日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。
25幢被納入強檢的大廈如下：
- 柴灣小西灣邨瑞盛樓
- 慈雲山慈正邨正安樓
- 天水圍天晴邨晴碧樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
- 屯門富泰邨愛泰樓
- 大圍新翠邨新芳樓
- 新蒲崗采頤花園 8 座
- 石硤尾白田邨麗田樓
- 元朗青山公路 - 元朗段 249-251 號元朗廣場 (包括位於元朗廣場地下 至 4 樓的商鋪及樓上住宅)
- 屯門悅湖山莊 12 座
- 屯門山景邨景樂樓
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
- 葵涌葵芳邨葵正樓
- 油塘油麗邨秀麗樓
- 黃大仙竹園南邨貴園樓
- 鑽石山鳳德邨斑鳳樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓
- 上水旭埔苑唐湖閣
- 粉嶺祥華邨祥順樓
- 馬鞍山利安邨利盛樓
- 葵涌葵涌邨曉葵樓
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 長沙灣幸福邨福日樓
- 深水埗海達邨海華樓
政府指如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，在1月6日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。
政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：
- 不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月
- 不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月
- 不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月
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責任編輯：鄧凱文