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【防疫措施】現行社交距離措施延長兩周至本月20日　政府提醒巿民仍須繼續緊守措施

社會 22:03 2022/04/06

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（譚以諾攝）

因應本港疫情緩和，政府於計劃於4月21日分三階段逐步放寬社交距離措施。政府今日（6日）公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲延續現行社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為4月6日至4月20日。

就餐飲業務處所及所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所規管的表列處所，現行社交距離措施將延長兩周。其他現行措施，如限制公眾地方羣組聚集的人數為兩人、禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集、佩戴口罩要求，以及停止所有大型活動和避免羣組聚集，均會繼續實施。

至於政府3月21日公布，由4月21日起分階段實施的社交距離措施路線圖和時間表（包括逐步容許恢復晚市堂食及重開表列處所），取決於香港的疫情是否可以不出現反彈跡象並持續呈下降趨勢。

政府提醒，現時每日新增的確診個案宗數持續處於高水平，呼籲巿民仍須繼續緊守社交距離措施，不容鬆懈。

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責任編輯：李榮忠

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