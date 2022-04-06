【防疫措施】現行社交距離措施延長兩周至本月20日　政府提醒巿民仍須繼續緊守措施

▲ （譚以諾攝）

因應本港疫情緩和，政府於計劃於4月21日分三階段逐步放寬社交距離措施。政府今日（6日）公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲延續現行社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為4月6日至4月20日。

就餐飲業務處所及所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所規管的表列處所，現行社交距離措施將延長兩周。其他現行措施，如限制公眾地方羣組聚集的人數為兩人、禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集、佩戴口罩要求，以及停止所有大型活動和避免羣組聚集，均會繼續實施。

至於政府3月21日公布，由4月21日起分階段實施的社交距離措施路線圖和時間表（包括逐步容許恢復晚市堂食及重開表列處所），取決於香港的疫情是否可以不出現反彈跡象並持續呈下降趨勢。

政府提醒，現時每日新增的確診個案宗數持續處於高水平，呼籲巿民仍須繼續緊守社交距離措施，不容鬆懈。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠