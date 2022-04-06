【復課】學生回校被照顧遭教育局強制打針　議員：家長應保留打針決定權

▲ 教育局要求需回校被照顧的中小學及幼園學生須依時打2針。（資料圖片）

全港學校最快本月19日起分階段恢復半日面授課堂，教育局提出新招「谷針」，首度要求所有需回校被照顧的中小幼學生及宿生，均須依時打齊2針疫苗，意味倘再停面授、家中無人照顧的學生如需返校上網課或必須打針。教育界立法會議員朱國強認為，家長應保留子女打針決定權，倡當局加強正面宣傳打針效用。另外，教育局亦正考慮加強學校檢測安排，復活假期前會公布安排。

教育局上月宣布幼稚園及小學最快本月19日起率先恢復半日面授，中學於29日起恢復面授，9成學生及全體教職員打齊兩劑疫苗可申請全日面授課。立法會教育事務委員會明日（7日）討論學校防疫抗疫措施，教育局近日提交文件顯示，12至19歲青少年，以及3至11歲兒童，首針接種率分別為96%及逾60%，局方稱「原則上沒有計劃將接種疫苗作為恢復面授課堂的先決條件」，但認為有需要加強個別群組的接種要求，包括需要特別照顧的學生。

為進一步保障師生健康及安全，局方要求多個群組學生必須打針，包括需回校被照顧的中學生須打2針；需回校被照顧的幼稚園及小學生均須打1針，並依時接種第2針；包括特殊學校在內、受教育局管轄下的學校宿舍部，宿生須在5月15日前完成接種第1針，並按間距打第2針，並指明有醫生證明暫不宜打針或曾確診的宿生不受限制，但無說明中小學生可否獲豁免。教育局至截稿前未有回覆。

朱國強對此感詫異，形容此與當局過去宣稱不會強制學生打針的說法不同，他認為即使「需回校被照顧」可解讀為家中無人照顧的學生，即停面授期間回校上網課的學生，並非涵蓋所有返校學生，但也不應如此谷針，他指現時有家長寧願留班也不肯打針，又引述早前網傳北京有學校逼學生打針，當地政府部門也澄清不會強逼打針，「連內地都係自由，香港社會無可能咁樣。」他強調政府應正面推動學生自願打針，「做到氣氛鼓勵大家打咗針就安全，而唔係好似依家咁，宣傳手法做得唔夠到位。」

有校長亦指出，特別是小學有較多基層學生父母無暇照顧，需回校上網課，擔心會有學生因為未打針而失去回校受照顧的選擇。

另外，教育局指因檢測對監察學校疫情有一定幫助，也考慮加強檢測的安排，局方會繼續密切留意疫情發展，並在復活假期前公布具體安排。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅