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【疫苗接種】今日有3.2萬名市民接種疫苗　接種總劑次達1533萬劑

社會 22:14 2022/04/06

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（譚以諾攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（5日）單日再多32,683人接種新冠疫苗，當中有3,481人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾32.4萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口61.6%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,533萬劑，累計逾621.3萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口92.3%；另累計575.6萬人已打次針，佔85.5%；另有約289.9萬人已接種第三劑疫苗。

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責任編輯：李榮忠

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