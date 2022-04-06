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【全民快測】民政處5日內派300萬「防疫服務包」　明起設89個補漏拾遺派發站【附地址】

社會 22:19 2022/04/06

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民政處5日內派300萬「防疫服務包」，明起設立89個補漏拾遺派發站（民政事務總署提供）

本周五起一連3日進行全民自願快測，各區民政處自4月2日起，透過公務員及義工直接向「三無」大廈及基層家庭逐家逐戶派發「防疫服務包」，截至今日下午6時，各區民政處透過多個渠道合共派發了約300萬個「防疫服務包」，署方指，由4月2日至今，「防疫服務包」的派發工作已大致完成，較原定計劃7天的基本目標為早。

各區民政處自4月2日起，透過公務員及義工直接向「三無」大廈及基層家庭逐家逐戶派發「防疫服務包」，截至今日下午6時，各區民政處透過多個渠道合共派發了約300萬個「防疫服務包」，其中約12.9萬個是由超過1.3萬名義工及多個公務員團隊向基層家庭逐家逐戶派發。

十八區民政處明日開始在全港設立89個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，讓未能收到自4月2日起向住戶派發的「防疫服務包」的市民前往領取。此外，各區民政處亦會在4月7及8日在各派發站提供快速抗原測試包，讓有需要的市民領取，而大部分派發站的開放時間亦會在這兩天延至晚上9時。派發站地址請按此

新任民政事務總署署長張張趙凱渝呼籲市民收到「防疫服務包」後，在4月8、9及10日每日利用當中的快速抗原測試包自行檢測，並呈報陽性個案，以期盡早識別感染者作適當跟進，盡快切斷社區傳播鏈。她呼籲大家眾志成城，團結抗疫。

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責任編輯：鄧凱文

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